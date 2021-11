अभिनंदन वर्धमान को मिले वीर चक्र से चाय की तरह उबले पाकिस्तानी, पढ़ें क्या-क्या लिखा

इस्लामाबाद: अपने अदम्य शौर्य और साहस से पाकिस्तानी फौजियों को हैरत में डालने वाले भारतीय वायु सेना के ग्रुप कैप्टन अभिनंदन वर्धमान (Abhinandan Varthaman) एक बार पाकिस्तान (Pakistan) में चर्चा का विषय बन गए हैं. दरअसल, अभिनंदन को वीर चक्र से सम्मानित किया गया है और इसी बात को लेकर पाकिस्तानियों के पेट में दर्द हो रहा है. बता दें कि अभिनंदन ने 2019 में पाकिस्तान के साथ हवाई संघर्ष के दौरान दुश्मन के एफ-16 लड़ाकू विमान को मार गिराया था. इस दौरान उनका मिग-21 बाइसन क्षतिग्रस्त हो गया था, जिसके बाद उन्हें पाक सेना ने बंधक बना लिया था.

पाकिस्तानी अखबार डॉन ने लिखा कि भारतीय वायु सेना (IAF) के पायलट अभिनंदन वर्धमान (Abhinandan Varthaman) को वीर चक्र से सम्मानित किया गया है. अभिनंदन को फरवरी 2019 में एक पाकिस्तानी F-16 विमान को मार गिराने के दौरान साहस दिखाने के लिए सम्मान दिया गया है. हालांकि, भारत के इस दावे को पाकिस्तान ने खारिज कर दिया था. इतना ही नहीं, सैन्य, स्वतंत्र पर्यवेक्षकों के साथ-साथ अंतरराष्ट्रीय मीडिया ने भी इसे खारिज किया था.

ये भी पढ़ें -30 लाख की आबादी वाले देश ने चीन के सामने दबने से किया इनकार, उसकी मदद के लिए आए ये देश

वहीं, पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी (PPP) की शेरी रहमान (Sherry Rehman) ने ट्वीट करके अपनी छोटी मानसिकता का परिचय दिया है. उन्होंने व्यंग करते हुए लिखा है, ‘क्या यह सच है? पाकिस्तानी हिरासत में चाय पीने के लिए पुरस्कार?’ प्रधानमंत्री इमरान खान के डिजिटल मीडिया सलाहकार अर्सलान खालिद ने भी अपने ट्वीट से यह जाहिर किया है कि अभिनंदन वर्धमान के सम्मान से उन्हें मिर्ची लगी है.

Fantastic Actually I feel for Abhinandan. Just because of @narendramodi and Indian media denial of the defeat and embarrassment they had bk then, poor Abhinandan is reminded of the episode every second month. https://t.co/tXTDHihrT7 pic.twitter.com/204G0RTIxL

— Dr Arslan Khalid (@arslankhalid_m) November 22, 2021