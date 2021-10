पाकिस्तान के सिर से नहीं उतर रही जीत की खुमारी, अब Fawad Chaudhry ने दिया बेतुका बयान

इस्लामाबाद: टी-20 क्रिकेट वर्ल्ड कप (T-20 Cricket World Cup) में भारत से मिली एकमात्र जीत की खुमारी पाकिस्तान (Pakistan) के सिर से उतरने का नाम नहीं ले रही है. यही वजह है कि उसके नेता-मंत्री अजीबोगरीब बयानबाजी करने में लगे हैं. गृह मंत्री के बाद अब इमरान खान के सूचना एवं प्रसारण मंत्री फवाद चौधरी (Fawad Chaudhry) ने अपनी ओछी सोच का प्रदर्शन किया है.

पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के मैच को लेकर जब फवाद चौधरी (Fawad Chaudhry) से सवाल किया गया था, तो उन्होंने कुटिल मुस्कान के साथ बेतुका बयान दे डाला. उन्होंने कहा, ‘असल गुस्सा तो हमें न्यूजीलैंड पर ही था, ये इंडिया तो रास्ते में आ गया’. जब उनसे दुबई में मैच देखने को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि बस इंडिया वाला हो गया, अब रोज-रोज क्या.

Asal Gusa tou NewZealand Per Tha, Bechara India to ayse hi Rasty min aa gaya : Fawad Chaudhry, Minister of Information and Broadcasting of Pakistan#PakvsIndia #IndvsPak #PakvsNz #PakvsNewzealand pic.twitter.com/W7e5j4Tcqt — Ghulam Abbas Shah (@ghulamabbasshah) October 26, 2021