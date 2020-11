Tarek Fateh का दावा: ‘मेरी हत्या की साजिश रच रही Pakistani Army’

वॉशिंगटन: पाकिस्तानी मूल के लेखक तारीक फतेह (Tarek Fateh) ने आरोप लगाया है कि पाकिस्तानी सेना (Pakistani Army) उनकी हत्या की साजिश रच रही है. फतेह ने कहा कि अमेरिका में रहने वाले पाकिस्तानी सेना के कुछ रिटायर्ड अधिकारियों ने उन्हें जान से मारने की धमकी दी है.

फांसी देना चाहते हैं

तारीक फतेह ने अपने दावे के समर्थन में ट्विटर पर कुछ स्क्रीनशॉट भी पोस्ट किये हैं. अपने ट्वीट में उन्होंने लिखा है, ‘अमेरिका में रहने वाले पाकिस्तानी सेना के सेवानिवृत्त अधिकारियों ने मुझे जान से मारने की धमकी दी है. ये अधिकारी मुझ पर राजद्रोह का आरोप लगाकर फांसी देना चाहते हैं’.

Death Threat by Retired Pakistani Military Officers living in the US. They’ve published a list of 14 people they identify as the most dangerous for Pakistan.

These retd Pakistani Army officers in America want me charged for ‘high treason’ & hanged to death.

Here's the list. pic.twitter.com/5uFTCllaVd

— Tarek Fatah (@TarekFatah) November 24, 2020