Viral Video: टी20 वर्ल्ड कप मैच के बाद पाकिस्तानी मिस्टर बीन बोले 'आई लव यू जिम्बाब्वे', इंटरनेट पर मच गया तहलका

T20 World Cup: ऑस्ट्रेलिया में जिम्बाब्वे के साथ अहम टी20 वर्ल्ड कप मैच के दौरान पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की चौंकाने वाली हार ने पिछले कुछ दिनों में कई बहसों को जन्म दिया है. जिम्बाब्वे ने सिर्फ एक रन से मैच जीत लिया और टी20 विश्व कप में पाकिस्तान के सफर को काफी कठिन बना दिया.

हालांकि, एक और अधिक दिलचस्प बात ने ट्विटर पर सनसनसी मचा दी. इसमें एक पाकिस्तानी कॉमेडियन शामिल था जो हू-ब-हू मिस्टर बीन की तरह दिखता है. पता चला, आसिफ मोहम्मद नाम के कॉमेडियन ने 2016 में एक कार्यक्रम के लिए जिम्बाब्वे का दौरा किया, जो कुल मिलाकर फ्लॉप रहा था.

अब, मोहम्मद का एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें वह जिम्बाब्वे की प्रशंसा करते हुए दिखाई दे रहे हैं. जैसे ही क्लिप आगे बढ़ती है, वह मिस्टर बीन (ब्रिटिश अभिनेता रोवन एटकिंसन द्वारा अभिनीत चरित्र) की बात करने की शैली और बॉडी लैंग्वेज की नकल करता है और कहता है ‘आई लव यू जिम्बाब्वे’. वीडियो को 7 लाख से अधिक बार देखा जा चुका है सैंकड़ों लोगो ने इस पर टिप्पणियां भी की हैं. इनमें से ज्यादातर ने वीडियो को मजेदार पाया है.

Here’s the official statement from Pakistans Mr Bean

