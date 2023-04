Pakistan: गे पैदा करने की इंडस्ट्री बन चुके हैं पाकिस्तान के मदरसे, मौलाना ने लोगों को दी ये चेतावनी

मौलाना का वीडियो 'पाकिस्तान अनटोल्ड' नाम के ट्विटर हैंडल से शेयर किया गया है. इसमें मौलाना कहता है, 'सबको पता है...हमने इंडस्ट्री लगा रखी है जो गे पैदा करती है. गली-गली में मस्जिदें बनी हुई हैं. 200 गज पर मस्जिद बनी हुई हैं. जो मोहल्ले में पहुंचा वहां करता है, जो शहर में पहुंचा वहां करता है. ये मसला ऐसे हल नहीं होगा कि हम लतीफे बनाकर इसे खत्म कर दें. ये मदारिस खत्म होने चाहिए. दीन इन मदारिस से नहीं चलता था.'

'मैट्रिक के बाद बच्चों को भेजें'

वीडियो में मौलाना ने आगे कहा, 'बच्चों को मैट्रिक से पहले इनके हवाले न करें. अगर वह नहीं भी पढ़ता है तो कोई बात नहीं.'अकसर पाकिस्तान में मदरसों पर सवाल उठते रहते हैं. साल 2022 के अगस्त में पाकिस्तान के पंजाब में मदरसे के एक टीचर को अरेस्ट किया गया था. उस पर 10 नाबालिग बच्चों के साथ रेप करने का आरोप लगा था. इस मदरसे के टीचर ने दो महीने के भीतर इन बच्चों के साथ यौन शोषण करने की बात मानी थी.

When a faith doesn't have any spiritual depth, when it starts with trapping 4 wives & concubines in this life and ends with enslaving 72 virgins after death, this alone could be the total contribution to the world.

Only Dharma is the cure.pic.twitter.com/EeNQFuX3fn

