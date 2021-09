Wasim Akram की पत्नी Shaniera ने पाकिस्तान को बताया सबसे सुरक्षित, ‘अपनों’ ने लगाई क्लास

इस्लामाबाद: पाकिस्तान (Pakistan) की एक बार फिर से दुनियाभर में फजीहत हो रही है. वजह है न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम (New Zealand Cricket Team) द्वारा मैच शुरू होने से ठीक पहले पूरा दौरा रद्द करना. सुरक्षा व्यवस्था का हवाला देते हुए न्यूजीलैंड ने अपना दौरा रद्द कर दिया है. इसके बाद से पाकिस्तानी अपने मुल्क को सबसे सुरक्षित करार देने में लग गए हैं. इसी क्रम में पूर्व क्रिकेटर वसीम अकरम (Wasim Akram) की पत्नी शनायरा (Shaniera) ने भी एक ट्वीट कर डाला. हालांकि, उनकी बातें लोगों को पसंद नहीं आईं.

पूर्व क्रिकेटर की पत्नी शनायरा अकरम (Shaniera Akram) ने अपने ट्वीट में पाकिस्तान को सबसे सुरक्षित बताने की कोशिश की. उन्होंने लिखा, ‘दुनिया में ऐसी कोई जगह नहीं है, जहां मुझे पाकिस्तान से ज्यादा सुरक्षित महसूस हो’. ऑस्ट्रेलियाई मूल की शनायरा का यह बयान लोगों के गले नहीं उतरा. सोशल मीडिया पर ‘अपनों’ ने ही उनकी क्लास लगा दी. एक पाकिस्तानी पत्रकार ने शनायरा को फटकार लगाते हुए लिखा है कि कुछ कहने से पहले उन्हें रिसर्च करनी चाहिए.

You must be joking right? If not then please do some research on crime against women in pakistan. Most cases are not reported and yet the crime ratio is so high, think about if all cases were reported??

— Shireen Asa’ad (@ShireenAijaz) September 18, 2021