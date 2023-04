Dedollarisation: दुनिया में डॉलर की जगह चीन की करेंसी में अब होगा बिजनेस? इस देश ने तो ले लिया फैसला

De Dollarization 2023: दुनिया में इन दिनों डी-डॉलराइजेशन की चर्चा जोरों पर है. चीन (China) ऐलान कर चुका है, कि अमेरिकी डॉलर (US dollar) की जगह वो अपनी करेंसी युवान (yuan) को अंतरराष्ट्रीय कारोबार की मुद्रा बनाना चाहता है. इस सिलसिले में अर्जेंटीना ने बड़ा फैसला लेते हुए अमेरिका (Argentina moves away from US dollar) को तगड़ा झटका दिया है.