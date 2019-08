राहुल गांधी कल जाएंगे श्रीनगर, प्रशासन की दो टूक-लोगों की दिक्कत बढ़ाने के लिए यहां न आएं

नई दिल्ली: कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी शनिवार को श्रीनगर के दौरे पर जा सकते हैं. सूत्रों के अनुसार, उनके साथ विपक्षी पार्टियों के 9 और नेता भी जा सकते हैं. हालांकि वह श्रीनगर पहुंच पाएंगे या नहीं इस पर संशय है. अभी जम्मू कश्मीर पुलिस किसी भी बड़े नेता को कश्मीर घाटी में जाने नहीं दे रही है. कुछ दिन पहले जब कांग्रेस सांसद और राज्यसभा में नेता विपक्ष गुलाम नबी आजाद जम्मू पहुंचे थे तब उन्हें भी श्रीनगर जाने नहीं दिया था.

राहुल गांधी की इस यात्रा पर जम्मू-कश्मीर प्रशासन की ओर से कहा गया है कि सभी नेताओं से निवेदन है कि वह अभी श्रीनगर के दौरे से बचें. उनके कारण यहां पर लोगों को भी दिक्कतें हो सकती हैं. अभी भी कई क्षत्रों में कुछ पाबंदियां हैं.

Department of Information and Public Relations, #JammuAndKashmir Government: Political leaders are requested to cooperate and not visit Srinagar as they would be putting other people to inconvenience. They would also be violating restrictions that are still there in many areas. pic.twitter.com/eUdLc51qsf

— ANI (@ANI) August 23, 2019