बान्द्रा के भविष्य पर फोकसः फ्लैम और एमएलए शेलर ने लॉन्च किया एमआर अनुभव

Focusing on the future of Bandra: स्थानीय प्रशासन को समझने एवं अनुभव करने के तरीके में बदलाव लाने के प्रयास में बान्द्रा महाराष्ट्र विधान सभा (एमएलए) के प्रतिनिधी आशीष शेलर के सामुदायिक विकास प्रयासों पर इमर्सिव वीडियो कंटेंट बनाने के लिए आधुनिक मिक्स्ड रिएल्टी पब्लिशिंग प्लेटफॉर्म फ्लैम के साथ साझेदारी की गई है. इस परियोजना के माध्यम से कभी न सोने वाले मुंबई के जीवंत इलाकों में से एक बांद्रा के नागरिक एमएलए शेलर के नेतृत्व में किए जाने वाले विकास कार्यों और सामुदायिक परियोजनाओं पर बातचीत कर सकेंगे.

इस अनुभव की सबसे खास बात है- एक कस्टम कैलेंडर जिसे बान्द्रा में प्रसारित किया जाएगा. यूज़र, कैलेंडर पर दिए गए क्यूआर कोड को स्कैन पर रोचक एवं सूचनाप्रद वीडियो को आसानी से एक्सेस कर सकते हैं. यह वीडियो उन्हें बांद्रा में हो रहे सभी विकास कार्यों, कम्युनिटी प्रोग्रामों एवं एमएलए शेलर द्वारा की गई अन्य पहलों के बारे में जानकारी देगा.

पिछले दशक में बांद्रा में कुछ अविश्वसनीय बदलाव आए हैं और एमएलए शेलर को इनमें अग्रणी योगदान के लिए जाना जाता है. एमएलए शेलर ने प्रतिभागन लाइब्रेरी के पुनरुद्धार, पैडल पार्क को इंटरनेशनल स्पोर्ट्स हब में अपग्रेड कर, स्वच्छ भारत अभियान में योगदान देकर और मोहम्मद रफी अवॉर्ड्स के विजेताओं को सम्मानित कर निवार्चन क्षेत्र के लोगों के जीवन पर सकारात्मक प्रभाव उत्पन्न किया है. उन्होंने रणवर गांव का नवीकरण किया और गांव की सफाई का ज़िम्मा लिया. यह वीडियो पर्दे के पीछे उनके द्वारा किए गए विकास कार्यों पर रोशनी डालता है, एमएलए शेलर के नेतृत्व में हुए ये प्रयास बान्द्रा के निवासियों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लेकर आए हैं.

शैर्य अग्रवाल, सीईओ, फ्लैम ने कहा, ‘‘हम हमेशा से तकनीक की क्षमता का उपयोग कर ऐसे अतुलनीय प्रयास करते रहे हैं, आज हम नागरिकों और उनके प्रतिनिधियों के बीच की दूरी को कम कर रहे हैं. एमएलए आशीष शेलर के साथ यह साझेदारी एक और उदाहरण है- जो दर्शाता है कि किस तरह मिक्स्ड रिएल्टी समुदाय के निर्माण में पारदर्शिता ला सकती है.’

बांद्रा के निवासी अब फ्लैम द्वारा पावर्ड मिक्स्ड रिएल्टी अनुभव पर रोज़ाना अपडेट्स के माध्यम से एमएलए शेलर के द्वारा किए गए विकास कार्यों पर जानकारी पा सकते हैं. पारदर्शिता बढ़ाने के लिए उठाए गए ये कदम न सिर्फ नागरिकों को अपनी आवाज़ उठाने का मौका देते हैं बल्कि उन्हे समुदाय के निर्माण में योगदान देने और इसकी बारीकियों को समझने का अवसर भी प्रदान करते हैं.

अधिक जानकारी के लिए जाएं: https://www.linkedin.com/posts/flamappofficial_ashishshelar-flam-mixedreality-activity-7252309859042279424--qAt?utm_source=share&utm_medium=member_android

