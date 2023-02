Valentine's Day पर अपनी मोहब्बत को भेजें ये Exciting Messages, पार्टनर से बढ़ेगी नजदीकियां

Valentine's Day Whatsapp Messages: हर साल 14 फरवरी को 'वेलेंटाइन डे' मनाया जाता है, इन दिल लोग अपने प्यार का इजहार करते हैं. इसके कई तरीके हो सकते हैं, जैसे अपने पार्टनर को स्पेशल फील करना, गिफ्ट देना, कार्ड देना या प्यार भरे संदेश भेजना. इन सभी का मकसद अपने क्रश को इम्प्रेस करना है. जाहिर सी बात है कि हर लव बर्ड इस स्पेशल डे अपने प्यार के कुछ खास करने की सोच रहा होगा. आइए जानते हैं कि अगर आपके इस दिन लव मैसेज भेजना है तो आप नीचे लिखी बातों को एसएमएस या व्हाट्सएप के जरिए सेंड कर सकते हैं.

1. अपने दिल की बात उनसे कह नहीं सकते

बिन कहे भी रह नहीं सकते

ऐ खुदा, ऐसी तकदीर बना हमारी

कि वो खुद हमसे आकर कहें

कि हम आपके बिना जी नही सकते

हैप्पी वेलेंटाइन डे

2. मेरे बस में नहीं अब हाल-ए-दिल बयां करना

बस ये समझ लो, लफ्ज कम मोहब्बत ज्यादा है

हैप्पी वेलेंटाइन डे

3. गुलाब की खूबसूरती भी फीकी सी लगती है,

जब तेरे चेहरे पर मुस्कान खिल उठती है,

यूं ही मुस्कुराते रहना मेरे प्यार तू,

तेरी खुशियों से मेरी सांसे जी उठती है

4. गुस्सा कितना भी हो, प्यार तुम ही हो,

ख्वाब कोई भी हो, उस में तुम ही हो!

Happy Valentine Day Love!

5. दिल ये मेरा तुमसे प्यार करना चाहता है,

अपनी मोहब्बत का इजहार करना चाहता है

देखा है जब से तुम्हें मैंने, ए मेरे सनम,

दिल सिर्फ तुम्हारा ही दीदार करना चाहता है

हैप्पी वैलेंटाइन डे!

6. The more time we spend together,

the more we fall in love with each other.

Happy Valentine's Day!

7. I can't think of anyone to whom

I'd rather be toasting on Valentine's Day

than a friend like you. I Love You.

8. You still make me laugh. You still give me butterflies.

And I'm still falling for you every single day.

Happy Valentine's Day

9. To another Valentine's Day

spent with the love of my life,

and to many more.

10. You're the reason I am who I am today.

Thank you for staying by my side always.

Happy Valentine's Day, my love!



हिंदी ख़बरों के लिए भारत की पहली पसंद ZeeHindi.com - सबसे पहले, सबसे आगे