Marriage Tips: शादी के बाद फैमिली मेंबर्स को कर रही हैं Miss, आजमाएं ये सिंपल तरीके, तुरंत होगा पास होने का एहसास

After Marriage Tips for Bride: हर लड़की को शादी के बाद मायके को छोड़कर ससुराल जाना पड़ता है. ऐसे में नई जगह पर नई दुल्हन के लिए एडजेस्ट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है. जिसके कारण नई दुल्हन ससुराल में अपने मायके को बेहद याद करती हैं. ऐसे में आज हम आपके लिए कुछ सिपंल से टिप्स लेकर आए हैं जिनको आजमाकर आप फैमिली मेंबर्स के पास होने का एहसास कर सकती हैं, तो चलिए जानते हैं (After Marriage Tips for Bride) कैसे आप मायके से दूर होने के अहसास को चुटकियों में दूर करें....

ससुराल के सदस्यों को वक्त दें

अक्सर शादी के बाद नई दुल्हन को मयाके की याद सताने लगती है जिसके कारण वो खुद को अकेले कमरे में बंद कर लेती हैं. जिससे आप मायके वालों को और भी ज्यादा मिस करने लगते हैं. ऐसे में आप ससुराल वालों के साथ समय बिताएं. इससे आप मायके की याद को चुटकियों में भूल जाते हैं. इसके साथ ही इससे आपको सससुराल वालों को जानने का भी मौका मिल जाता है.

बात करें वीडियो कॉल पर

अगर आप शादी के बाद मायके वालों को मिस कर रहे हैं तो ऐसे में आप वीडियो कॉल पर सभी फैमिली मेंबर्स से बात कर सकती हैं. इससे आपको उनसे दूरी महसूस नहीं होगी. इससे आपको मायके बिना जाए ही मायके जैसा महसूस होगा.

प्लान बनाएं मायके जाने का

अगर आपको ससुराल में मायके की याद आ रही है तो ऐसे में आप अपने घर वालों से मिलने का प्लान बनाएं. लेकिन ध्यान रहे हर रोज मायके बिल्कुल ना जाएं. आप चाहें तो हफ्ते या महीने में एक बार मायके जाएं. इससे आप काफी अच्छा फील करेंगे. वहीं अगर आप चाहें तो पूरी फैमिली के साथ भी मायके जा सकती हैं इससे दोनों फैमिली के बीच की बॉन्डिंग भी स्ट्रांग होगी.

