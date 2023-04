Relationship Tips: क्या आपको रिश्तें में अपमानित महसूस होता है? जानें एक-दूसरे का सम्मान करने के सही तरीके

how to show respect for your partner: रिश्ते का सबसे महत्वपूर्ण पहलू क्या है? कोई कहता है कि यह प्यार है, कोई कह सकता है कि यह वफादारी है. क्या आप जानते हैं कि एक और महत्वपूर्ण कारक है जो एक बंधन को स्वस्थ रखता है? यह सम्मान है. यह हर रिश्ते की नींव है, चाहे वह आपके परिवार के सदस्य हों, दोस्त हों या साथी हों.

मनोचिकित्सक के अनुसार- सभी रिश्ते एक कठिन दौर से गुजरते हैं, लेकिन इस परीक्षण समय के दौरान सम्मान बनाए रखना महत्वपूर्ण है. वह उल्लेख करती है कि अपने रिश्ते की शुरुआत में अपने साथी से सम्मान के बारे में बात करना बहुत महत्वपूर्ण है. वह आगे कहती हैं, "अक्सर लोगों के अलग-अलग विचार होते हैं कि यह (सम्मान) उनके लिए कैसा दिखता है." ऐसे में आज हम आपको कुछ ऐसी बाते बताने जा रहे हैं जिनको समझ कर आप रिलेशनशिप में रहकर एक दूसरे का बेहतर तरीके से आदर-सम्मान कर सकते हैं, तो चलिए जानते हैं (how to show respect for your partner) रिश्ते में सही तरीके से एक-दूसरे का सम्मान कैसे करें.... अपने साथी के प्रति सम्मान कैसे दिखाएं अपने पार्टनर के साथ दूसरों के सामने अच्छी तरह से बात करें. यदि आप लगातार उनके बारे में नकारात्मक बातें करते हैं तो आपके मित्र या परिवार वाले उनका कभी सम्मान नहीं करेंगे. चिढ़ाने या व्यंग्यात्मक टिप्पणियों को बहुत दूर ले जाने से सावधान रहें. हल्की-फुल्की छेड़खानी मजेदार है, लेकिन इसे सार्वजनिक रूप से नहीं खींचा जाना चाहिए या इसका उल्लेख नहीं किया जाना चाहिए. अपने पार्टनर की गलतियों पर मेहरबानी करें. स्वीकार करें कि आपका साथी एक इंसान है जो जीवन में अपने हिस्से की गलतियाँ करेगा. अपने पार्टनर को अपनी राय व्यक्त करने दें. अपने विचारों या मान्यताओं को उन पर थोपने की कोशिश न करें. किसी भी रिश्ते में मतभेद स्वस्थ होता है. जब आपका पार्टनर आपसे बात कर रहा हो तो सक्रिय रूप से सुनें, खासकर जब वे कुछ डिफिकल्ट शेयर कर रहे हों. पार्टनरशिप में उनके प्रयासों और योगदान को स्वीकार करें. अपने पार्टनर के आघात या संवेदनशील क्षेत्रों के लिए जागरूकता और करुणा रखें. जब आप गलतियाँ करते हैं या अपने पार्टनर को चोट पहुँचाते हैं, तो ईमानदारी से उनसे माफी माँगें. अपने पार्टनर के बारे में आप जो प्रशंसा करते हैं उसे शेयर करें. (Disclaimer: यहां दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले चिकित्सीय सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.) भारत की पहली पसंद ZeeHindi.com - अब किसी और की ज़रूरत नहीं