Father Son Relationship: पिता के साथ बनेगी एक बेहतर और स्ट्रॉंग बॉन्डिंग, बस उनके साथ मिलकर करें ये चीजें

Tips to strengthen bonding with father: सभी बच्चे अपने पेरेंट्स के करीब होते हैं और उनसे बेहद प्यार करते हैं. लेकिन ज्यादातर बच्चे आमतौर पर अपनी मां के ज्यादा करीब होते हैं इसलिए अपनी मां को अपनी हर एक बात बताने में सहज महसूस करते हैं. मगर आपको अपनी मां के साथ-साथ अपने पिता से भी एक बेहतर बॉंड बनाने की जरूर होती है क्योंकि इससे बाप-बेटे के बीच दूरी पैदा हो जाती है जिससे पारिवारिक खुशियां अधूरी रह जाती हैं. ऐसे में आज हम आपको कुछ ऐसी टिप्स बताने जा रहे हैं जिनको आजमाकर आप अपने पिता के साथ अपनी बॉंडिंग को मजबूत बना सकते हैं, तो चलिए जानते हैं (Tips to strengthen bonding with father) पिता के साथ बॉंडिंग मजबूत करने के टिप्स.....

दूर करें मनमुटाव कई बार बाप बेटे के रिश्तों में मनमुटाव पैदा होने के कारण रिश्ते में कड़वाहट आ जाती है. ऐसे में बच्चे अपने पापा से बात करने से परहेज करने लगते हैं. ऐसे में बेहतर है कि आप उनको अवॉयड करने की बजाय अपने पापा के साथ बैठकर सारी गलफहमियों और मनमुटाव को दूर करें. इससे आपका रिश्ता सुधरने लगता है. काम करें पिता के साथ कई लोगों की दिनचर्या काफी बिजी होती है जिसके कारण बच्चे और पेरेंट्स एक दूसरे के साथ समय नहीं बिता पाते हैं. इसके कारण बाप-बेटी के बीच दूरियां पैदा होने लगती हैं. ऐसे में आपके लिए बेहतर है कि आप पिता से अपने कुछ कामों में मदद लेकर उनके साथ थोड़ा समय व्यतीत करेें. फॉलो करें हॉबी अगर आप अपने पिता के करीब रहना चाहते हैं तो ऐसे में उनकी फेवरेट हॉबी फॉलो करना आपके लिए एक अच्छा विकल्प साबित हो सकता है. ऐसा करने से आप एक दूसरे से बातचीत करेंगें जिससे आपके रिश्ते में सुधार होगा. इंवेस्ट में मदद करें जब भी आप कोई नया काम करें तो इसके लिए फादर की राय लें. इससे आपकी अपने फादर के साथ एक मजबूत बॉन्डिंग बनेगी. इसके साथ ही आप इससे अपने पिता के अनुभवों के बारे में भी जान सकते हैं. इसलिए आप पैसा इंवेस्ट करने से पहले अपने पिता से बैठकर मशवरा जरूर करें.