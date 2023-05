Relationship Advice: पार्टनर के साथ हो गई है बहस? तो इन 6 तरीकों से करें सेल्फ केयर

What to do after a fight with your partner: किसी भी रिश्ते में आरग्यूमेंट ज्यादातर लोगों के लिए तनाव का स्रोत हो सकता है. किसी आरग्यूमेंट को कैसे नेविगेट करना है ये सीखना महत्वपूर्ण है, जिसे अक्सर अनदेखा किया जाता है वह यह है कि एक आरग्यूमेंट के बाद खुद की देखभाल कैसे करें. खासकर जब आप इसके लिए नए हों. ऐसे में आज हम आपको बहस के बाद अपना ख्याल रखने के कुछ तरीके बताने जा रहे हैं जिनको आजमाकर आप पार्टनर के साथ बहस होने के बाद अपनी मेंटल हेल्थ को बेहतर बनाए रख सकते हैं, तो चलिए जानते हैं (What to do after a fight with your partner) बहस के बाद अपना ख्याल रखने के तरीके.....

रोना

रोना भावनाओं को मुक्त करने और तनाव मुक्त करने का एक सहायक तरीका हो सकता है. यदि आप ऐसा महसूस करते हैं तो अपने आप को रोने दें, क्योंकि यह आपको बेहतर महसूस करने और अपनी भावनाओं को प्रोसेस करने में मदद कर सकता है. एक झपकी लें

आराम करना एक आरग्यूमेंट के भावनात्मक तनाव से उबरने में आपकी मदद करने का एक प्रभावी तरीका हो सकता है. एक झपकी या रात की अच्छी नींद आपको तरोताजा महसूस करने और दिन का सामना करने के लिए तैयार होने में मदद कर सकती है. एक दोस्त को कॉल करें

किसी ऐसे व्यक्ति से बात करना जिस पर आप भरोसा करते हैं और जो आपकी बात सुन सकता है, आपको सपोर्टिड और वैलिड महसूस करने में मदद कर सकता है. अपने विचारों और भावनाओं को किसी फ्रेंड के साथ शेयर करने से आपको स्थिति को प्रोसेस करने और अकेले कम महसूस करने में मदद मिल सकती है. माइंड डंप

आरग्यूमेंट के बारे में आपके दिमाग में जो कुछ भी है उसे एक पत्रिका या कागज पर लिख लें. यह आपको अपना दिमाग खाली करने और अपने विचारों को व्यवस्थित करने में मदद कर सकता है. यह आपको स्थिति पर पर्सपेक्टिव हासिल करने में भी मदद कर सकता है. अपनी बॉडी को मूव करें

शारीरिक गतिविधि में शामिल होना, जैसे चलना या योग करना, दबी हुई भावनाओं को बाहर निकालने और तनाव को कम करने में मदद कर सकता है. अपने शरीर को हिलाना आपको अधिक आराम और केंद्रित महसूस करने में मदद कर सकता है. ध्यान करें

ध्यान आपके दिमाग को शांत करने और तनाव मुक्त करने का एक प्रभावी तरीका हो सकता है. एक शांत जगह पर बैठकर अपनी सांस पर ध्यान केंद्रित करने से आपको अधिक केंद्रित और कम सेंटर्ड महसूस करने में मदद मिल सकती है. (Disclaimer: यहां दी गई जानका री घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले चिकित्सीय सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)