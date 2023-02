Happy relationship advice: ये 5 बातें शादीशुदा पुरुषों को जरूर माननी चाहिए, मैरिड लाइफ रहेगी जिंदगी भर मजेदार

What things must be accepted by married men: शादी एक ऐसा रिश्ता है जिसमें दो लोग एक दूसरे के प्रति समर्पित होते हैं. इसलिए ये रिश्ता मिठास के साथ-साथ नोकझोंक-समझौता, समझ और बातचीत से भरपूर होता है. लेकिन कई बार रिश्ते में एक पार्टनर की कमी रिश्तों में दूरियां पैदा कर देती है. ऐसे में आज हम आपको कुछ ऐसी बाते बताने जा रहे हैं जोकि शादीशुदा पुरुषों को जरूर अपनानी चाहिएं. इन बातों को शादीशुदा लाइफ में अपनाकर आपकी मैरिड लाइफ खुशनुमा बनी रहती है. वहीं अगर ये पबातें न मानी जाएं तो आपकी शादीशुदा लाइफ पूरी तरह से बर्बाद भी हो सकती है, तो चलिए जानते हैं (What things must be accepted by married men) शादीशुदा पुरुषों को कौन सी बातें जरूर माननी चाहिए......

न करें उन्हें बदलने की कोशिश

शादी के बाद पति अपनी पत्नी को अपने तरीके से ढालना चाहते हैं. लेकिन असल में ये एक गलती है जोकि आपकी शादीशुदा लाइफ को पूरी तरह से खराब कर सकती है. ऐसे में आपकी ये सोच पत्नी को बहुत अधिक निराश कर सकती है जिससे रिश्तों में दूरियां पैदा हो सकती है.

हर स्थिति में उनके साथ रहें

आप हर स्थिति में अपनी बीवी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहें. इससे उनको किसी भी समस्या से का हर ढूंढने या फिर उससे निकलने में आसानी होती है. ऐ‍सी स्थिति में बेहतर होगा कि आप उनके आसपास रहें. उनकी बातों को सुनने और समझने की कोशिश करें. आपके सपॉर्ट से उन्हें बहुत अधिक हिम्मत मिलती है.

पत्नी को प्यार दिखाते रहें

आपकी शादी को चाहे कितना वक्त क्यों न हो गया हो. उनको अपने प्यार का एहसास कराते रहें. ऐसे में आप उन्हें कभी डेट पर तो कभी घुमाने के लिए ट्रिप पर ले जाएं. साथ ही आप समय-समय पर अपनी बावी को सरप्राइज भी देते रहें. इस तरह से आप इनको अपनी प्यार दिखा सकते हैं.

