Wedding anniversary ideas: जल्द आने वाली है शादी की सालगिरह? ट्राई करें ये यूनीक तरीके एंजॉयमेंट हो जाएगा डबल

Different ways to celebrate marriage anniversary: वेडिंग एनिवर्सरी कपल्स के लिए स्पेशल डेज में से एक होता है. इसलिए इस दिन को मैमोरेबल बनाने के लिए कपल्स हर मुमकिन कोशिश करते हैं. इसलिए अक्सर लोग वेडिंग एनिवर्सरी ग्रैंड सेलिब्रेशन का आयोजित करते हैं या फिर साथ में क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं. ऐसे में अगर आपकी शादी की सालगिरह जल्द आने वाली है तो आज हम आपके लिए इस दिन को सेलिब्रेट करने के कुछ डिफरेंट तरीके लेकर आएं हैं जिनको आजमाकर आपका ये दिन यादगार तो बनेगा ही साथ ही इससे आपका रिश्ता खुशियों से भी भर जाएगा, तो चलिए जानते हैं (Different ways to celebrate marriage anniversary) शादी की सालगिरह मनाने के डिफरेंट तरीके....

घर पर मनाएं जश्न

वेडिंग एनिवर्सरी को पार्टनर के साथ घर पर मनाया एक अच्छा विकल्प होता है. ऐसे में आप इस खास दिन पर पार्टनर की पसंद डेकोरेशन और उनका फेवरेट फूड ऑर्डर करके सरप्राइज दे सकते हैं. वहहीं आप डेकोरेशन में फूल, अरोमा और कैंडल्स का उपयोग करके घर को किसी रोमांटिक डेस्टिनेशन जैसा बना सकते हैं.

पार्टनर के साथ खेलें गेम्स

शादी की सालगिरह पर आप अपने पार्टनर के साथ रोमांटिक खेल भी खेल कर सकते हैं. इससे ना केवल आप दोनों के बीच प्यार बढ़ेगा बल्कि सालगिरह सेलिब्रेट करने का तरीका भी मजेदार लगेगा. इसके साथ ही आप गेम जीतने पर अपने पार्टनर को कोई रोमांटिक उपहार भी दें.

ट्रिप की प्लानिंग करें

वेडिंग एनिवर्सरी को खास बनाने के लिए आप किसी रोमांटिक डेस्टिनेशन पर ट्रिप की प्लानिंग भी कर सकते हैं. ट्रिप के दौरान आप अपने पार्टनर के साथ एडवेंचर्स एक्टिविटीज एक्सप्लोर कर सकते हैं. ऐसे में स्काई डाइविंड, ट्रैकिंग, रिवर राफ्टिंग और नाइट बाइकिंग अच्छे विकल्प साबित हो सकते हैं.

