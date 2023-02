Clear signs someone has a crush on you: ये 4 संकेत बताते हैं सामने वाला आप पर हो चुका है पूरी तरह से फिदा

Clear signs someone has a crush on you: अक्सर देखा जाता है कि कुछ लोग किसी इंसान के बारे में पहली मुलाकात में ही सबकुछ जान लेना चाहते हैं. चाहें फिर वो पुरुष हों या महिलाएं हों. कई बार तो आप इस बात को इग्नोर कर लेते हैं. लेकिन क्या आपको पता है कि जब कोई पहली मुलाकात में ही आपके बारे में सबकुछ जान लेने की कोशिश करते हैं तो ये एक इशारा होता है कि वो आप पर फिदा हो चुके हैं. ऐसे में आज हम आपको कुछ ऐसे संकेत बताने जा रहे हैं जोकि बताते हैं कि सामने वाला आप को बेहद पसंद करता है, तो चलिए जानते हैं (clear signs someone has a crush on you) उन इशारों के बारे में यहां विस्तार से....

पर्सनल लाइफ के बारे में पूछना

पहली ही मीटिंग में जब कोई आपसे आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में जानने की कोशिश करे तो समझ लें कि वो आपको पसंद करते हैं. इसीलिए वो आपसे पहली मुलाकात में ही जानना चाहते हैं कि आप किसी रिश्ते में तो नहीं हैं.

आपको छूने के बहाने ढूंढना

जब कोई इंसान आपको लाइक करने लगता है तो वो आपको छूने के बहाने ढूंढने लगता है. ये आपके लिए एक इशारा है कि वो आपको पंसद करता है. अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो आप भी समझ जाएं.

आपको देखते ही स्माइल करना

जब कोई व्यक्ति आपकी ओर अट्रेक्ट होने लगता है तो वो आपको देखते ही मुस्कुराने लगता है. साथ ही उनके चेहरे पर एक अजीब सी चमक भी दिखाई देती है. अगर आपके साथ भी ऐसा ही हो रहा है तो ये इशारा है कि सामने वाला इंसान आपको पंसद करने लगा है.

आपकी तारीक करना

अगर कोई इंसान फस्ट मीटिंग में ही आपकी तारीफों के पुल बांधने लगे तो आप समझ जाएं कि वो आप को बेहद पसंद करते हैं. वैसे तो तारीफ करना बहुत आम बात है लेकिन अगर कोई पहली मुलाकात में ही आपकी तारीफ करने लगे तो समझ लें कि वो आप पर फिदा हो चुके हैं.

