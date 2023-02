Valentine's day पर नहीं मिली Leave, इन तरीकों से पार्टनर को कराएं स्पेशल फील

How to Celebrate Valentine's Day: वैलेंटाइन वीक चल रहा है. ऐसे में कपल्स 14 फरवरी यानि कि वैलेंटाइन डे का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. वैलेंटाइन डे प्यार का दिन है इस दिन कपल्स एक दूसरे से अपने प्यार का इजहार करते है. इसके साथ ही एक दूसरे को गिफ्ट और सरप्राइज देकर खुश करते हैं. इसलिए इस दिन कपल्स एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम इस्पेंड करना चाहते हैं. लेकिन कई बार वैलेंटाइन्स डे के दिन आपको ऑफिस से छुट्टी नहीं मिल पाती है जिससे आपका मूड खराब हो जाता है. ऐसे में आज हम आपको बिना छुट्टी के वैलेंटाइन्स डे सेलिब्रेट करने के लिए टिप्स लेकर आए हैं. जिनको (How to Celebrate Valentine's Day) फॉलो करके आप अपने पार्टनर के दिन को खास बना सकते हैं, तो चलिए जानते हैं.....

डेट की प्लानिंग करें

अगर आपको वैलेंटाइन डे पर छुट्टी नहीं मिल रही है तो ऐसे में आप ऑफिस के बाद आप लवर के लिए नाइट डेट की प्लानिंग कर सकते हैं. आप ऐसे में उनके लिए कैंडल लाइट डिनर प्लान कर सकते हैं. इसके साथ ही आप ऑफिस के बाद लवर को पिक करके सरप्राइज देना भूलें.

गिफ्ट देना न भूलें

अगर आप अपने लवर को वैलेंटाइन डे पर खास महसूस करवाना चाहते हैं तो आप उनको एक खूबसूरत सा तोहफा देना न भूलें. वहीं अगर आप ऑफिस के काम में बिजी हैं तो आप उनके ऑफिस में गिफ्ट भिजवाकर उनकोे सरप्राइज कर सकते हैं. इससे उनको बहुत ही स्पेशल फील होगा. इसके अलावा आप अपने लवर से वीडियो कॉल पर बात करके उनको पास होने का एहसास करा सकते हैं.

हाफ डे लेने की कोशिश करें

अगर आपको वैलेंटाइन्स डे पर ऑफिस से पूरी छुट्टी नहीं मिल पा रही है तो ऐसे में आप हाफ डे लेने की कोशिश करें. इसलिए सुबह जल्दी ऑफिस जाकर सारा जरूरी काम वक्त पर निपटा लें. फिर आप बाकी का पूरा दिन अपने लवर के नाम कर दें.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले चिकित्सीय सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

