Why silence is a relationship killer: बातचीत हर रिश्ते का आधार होता है. इसलिए रिश्ता चाहें कोई भी क्यों न हो बातचीत का आदान-प्रदान बेहद जरूरी होता है. लेकिन जब रिश्ते में पार्टनर्स के बीच तकरार हो जाती है तो वो एक दूसरे से बात न करके चुप्पी साध लेते हैं. हर रिलेशनशिप में एक दूसरे के साथ बाते शेयर करने के लिए वक्त निकालना बहुत आवश्यक होता है. रिलेशनशिप एडवाइजर्स की मानें तो भले ही आप झगड़े या मनमुटाव की वजह से बातचीत न कर रहे हों लेकिन आपका इस तरह से चुप्पी साध लेना रिश्ते को टॉक्सिक बनाने का काम करता है. इससे आपके ये छोटे-मोटे मनमुटाव या झगड़े आगे चलकर बड़े से बड़े झगड़े की वजह बन जाते हैं. ऐसे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि (Why silence is a relationship killer) क्यों रिलेशनशिप में चुप्‍पी खतरनाक हो सकती है, तो चलिए जानते हैं इसके कारण....

रिलेशनशिप में चुप्‍पी इसलिए है खतरनाक (Why silence is a relationship killer) मुश्किल होता है फीलिंग्स को समझना

अगर आपको पार्टनर की बातों पर को रिएक्ट नहीं करते हैं और उनकी बातों को सुनकर चुप रह जाते हैं और ये ऐसा सोचते हैं कि आपका लवर बिना बोले ही सब कुछ समझ रहा है तो ये आपकी सबसे बड़ी गलती है. अगर आप अपनी भावनाओं को जाहिर नहीं करते हैं तो इससे आपकी फीलिंग्स को समझना कठिन हो जाता है. पार्टनर को सजा देने जैसा

रिलेशनशिप में रहकर अगर आप एक दूसरे से बात या अपनी फीलिंग्स को जाहिर नहीं कर रहे हैं तो ये बात आपके लवकर को एक सजा जैसा महसूस करती है. ये किसी को एक मानसिक प्रताड़ना देने जैसा लगता है. दुख देना

अगर आप रिलेशनशिप में रहकर अपने पार्टनर से बात नहीं करते हैं तो कुछ ही दिनों में आपका पार्नर दुखी महसूस करेगा. वो भीतर ही भीतर घुटता रहेगा कि क्यों आप उनसे अपनी फीलिंग्स को बयान नहीं करते हैं. बेकार समझना बातचीत को

अगर आप अपने पार्टन के साथ अपनी फीलिंग्स को शेयर नहीं करते हैं तो इससे उनको ये मैसेज पहुंचता है कि आपको उनसे बातचीत करने में कोई रूची नहीं है जोकि आपके रिश्ते के लिए अच्छा नहीं होता है. चाहत नहीं समाधान की

अगर आप अपने लवर से किसी भी मुद्दे को लेकर बातचीत नहीं करते हैं तो आपके पार्टनर को महसूस होता है कि आप उनके साथ मिलकर किसी भी समस्या का हल नहीं निकालना चाहते हैं और ऐसे ही रहना चाहते हैं.