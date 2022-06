Astro tips for money: फंसा हुआ पैसा भी चुटकियों में मिलेगा वापस, कर लें ये आसान उपाय!

How to get own money back: दूसरों की मदद करना, जरूरत पड़ने पर पैसे उधार देना अच्‍छी बात है लेकिन कई बार ऐसी दरियादिली अपना ही नुकसान करा देती है. ऐसे में पैसा होने के बाद भी लोग तंगी झेलते हैं. इसके अलावा कई बार अन्‍य कारणों से भी कहीं पैसा फंस जाता है. ज्‍योतिष में कुछ ऐसे कारगर उपाय बताए गए हैं, जो आपके सालों से फंसे धन को भी आसानी से आपके पास पहुंचा देंगे.

ये उपाय दिलाएंगे फंसा हुआ पैसा वापस

कई बार समझदारी से किया गया निवेश या भरोसेमंद व्‍यक्ति को दिया गया पैसा भी वापस पाने में पसीने छूट जाते हैं. यदि आपका पैसा भी कहीं फंसा हुआ है तो ये उपाय आपको खूब मदद देंगे. ये उपाय करते ही कुछ ही समय में आपको फंसा हुआ या अटका हुआ पैसा वापस मिल जाएगा.

- यदि पैसा कहीं अटका हुआ हो या फंसा हुआ हो तो शनिवार के दिन हनुमान मंदिर में सरसों के तेल का दीपक जलाएं. तेल में सरसों के दाने भी डाल लें. हो सके तो थोड़ा सा कपूर भी दीपक के तेल में डाल लें. इसके साथ-साथ बजरंग बाण का पाठ करें. आखिर में हनुमान जी से प्रार्थना करें कि वो आपका फंसा हुआ पैसा वापस दिला दें.

- फंसे हुए या अटके हुए पैसे पाने का एक और तरीका है कि रात 10 बजे के बाद किसी चौराहे पर साबुत नमक की 11 डलियां और 11 लौंग को एक नीले कपड़े में बांध कर फेंक दें. पोटली फेंकते समय उस व्‍यक्ति के बारे में सोचें, जिसके पास आपका पैसा है. यह उपाय लोगों की नजर से बच कर करें.



- फंसा हुआ पैसा पाने के लिए शुक्रवार का एक टोटका भी बेहद कारगर है. इसके लिए आप कपूर का काजल बनाएं और भोजपत्र पर उस व्‍यक्ति का नाम लिखें, जिसके पास आपका पैसा फंसा हुआ है. इसके बाद उस भोजपत्र को अपनी तिजोरी या पैसे रखने की जगह पर रख लें. कुछ ही समय में आपका पैसा वापस मिल जाएगा.

- यदि कुंडली में गुरु और शुक्र ग्रह मजबूत रहें तो व्‍यक्ति की आय ज्‍यादा होती है और उसका खर्च पर कंट्रोल भी रहता है. ऐसे लोग करियर में खूब तरक्‍की करके जमकर पैसा कमाते हैं. वहीं इन दोनों ग्रहों का कमजोर होना व्‍यक्ति की आय भी घटाता है और उसका पैसा बार-बार कहीं फंस भी जाता है. ऐसे लोग निवेश भी करें तो इनका पैसा फंसने की आशंका रहती है. ऐसे में जातकों को गुरु और शुक्र ग्रह को मजबूत बनाने के उपाय करने चाहिए. इसके लिए भगवान विष्‍णु और मां लक्ष्‍मी को प्रसन्‍न करने के उपाय करें.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)