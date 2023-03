Birds Nest: कौन से पक्षी का घर में घोंसला बनाना शुभ होता है और किसका अशुभ? क्या जानते हैं आप, यहां जान लें सही जवाब

Meaning of Bird Nest in the House: अपने रहने के लिए पक्षियों का घोंसला बनाना सामान्य बात है. कई बार वे पक्षियों हमारे घरों के अंदर या बाहर भी घोंसला बना लेते हैं. अपना घर गंदा हो जाने के डर से हममें से अधिकतर लोग उन पक्षियों के घौंसलों को वहां से हटा देते हैं लेकिन क्या आप जानते हैं कि कई पक्षियों का घर में घोंसला बनाना बहुत शुभ माना जाता है. इसका मतलब घर में धन-समृद्धि का आगमन होता है. आइए आज आपको घोंसलों से जुड़े ऐसे ही रोचक तथ्यों से अवगत करवाते हैं.

इन पक्षियों का घर में घोंसला बनाना शुभ



गोरैया चिड़िया: गोरैया चिड़िया का घर में घोंसला (Birds Nest) बनाना बहुत शुभ माना जाता है. यह सकारात्मकता का सूचक है. इसका अर्थ होता है कि घर में धन-समृ्धि और सुख-शांति का आगमन होने वाला है. मुर्गा: मुर्गे-मुर्गी का घर में घोंसला (Birds Nest) बनाना शुभ माना जाता है. ऐसा करनसे घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और जातक का भाग्य चमकता है. इस तरह का घोंसला बनने से कई तरह के संकट दूर होते हैं और इंसान तरक्की करता है.



चीटियां: अगर काली चींटिया किसी घर में रहने का ठिकाना (Birds Nest) बनाती हैं तो इसे शुभ फल का प्रतीक माना जाता है. इसका अर्थ ये होता है कि अब अच्छे दिन आने वाले हैं. वहीं घर में लाल चीटिंयों का डेरा बनाना अशुभ माना जाता है. इन जीवों का बसेरा बनाना होता है अशुभ मधुमक्खी: किसी जातक के घर में मधुमक्खी का छत्ता बनना बहुत अशुभ माना जाता है. ऐसा होना किसी बड़ी घटना दुर्घटना की वजह बन सकता है, जिसके चलते इंसान परेशानी में पड़ सकता है. चमगादड़: चमगादड़ एक ऐसा जीव है, जिसका किसी घर में आना ही अशुभ माना जाता है. ऐसे में अगर वह घर में डेरा जमाकर ही बैठ जाए तो उस स्थिति को बहुत खतरनाक माना जाता है. लिहाजा उसे जमने से पहले ही बाहर निकाल देना चाहिए.



कबूतर: कबूतर का किसी घर में डेरा (Birds Nest) बनाना शुभ और अशुभ दोनों फल देता है. आमतौर पर कबूतर किसी खंडहर या ऊंची इमारतों के छज्जे पर रहना ज्यादा पसंद करते हैं. जिससे वे बिल्ली, कुत्ते और दूसरे जीवों से महफूज रह सकें. (Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)