Chanakya Niti: ऐसे लोग जल्दी हो जाते हैं बूढ़े, आचार्य चाणक्य ने दी है चेतावनी

Why People Soon become Older: आचार्य चाणक्य (Acharya Chanakya) ने अपनी नीतियों में इंसान के कर्मों से लेकर उनके भविष्य तक की ऐसी कई बातें बताई हैं. चाणक्य नीति (Chanakya Niti) में उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया है कि कौन से लोग समय से पहले बूढ़े हो जाते हैं और उनके कर्म कैसे होते हैं. इसके साथ ही उन्होंने कुछ उपाय भी बताए हैं, जिनको आजमा कर जल्दी बूढ़े होने से बचा सकता है.

ज्यादा यात्रा करने वाले लोग जल्दी हो जाते हैं बूढ़े

आचार्य चाणक्य (Acharya Chanakya) के अनुसार, जो लोग बहुत ज्यादा यात्रा करते हैं, वे लोग जल्दी बूढ़े हो जाते हैं. क्योंकि, ऐसे लोगों की दिनचर्या ठीक नहीं होती है और ऐसे लोग अपने खानपान का भी ध्यान नहीं रख पाते हैं. यानी, जिन लोगों की जिंदगी ज्यादा भागदौड़ भरी रहती हैं, उनको तुरंत सतर्क हो जाना चाहिए. वरना, ऐसे लोग समय से पहले ही बूढ़े हो जाएंगे.

शारीरिक सुख नहीं मिलने वाली महिला जल्द हो जाती है बूढ़ी

चाणक्य नीति (Chanakya Niti) में बताया गया है कि जिन महिलाओं को समय-समय पर शारीरिक सुख नहीं मिलता है, वह जल्दी बूढ़ी हो जाती है. आचार्य चाणक्य (Acharya Chanakya) ने कहा है कि ऐसी महिलाओं को सावधान हो जाना चाहिए, जिनको समय-समय पर शारीरिक सुख नहीं मिल पाता है.

बांधकर रखा गया घोड़ा जल्दी हो जाता है बूढ़ा

चाणक्य नीति (Chanakya Niti) में इस बात का जिक्र है कि ज्यादातर समय बांधकर रखा गया बूढ़ा समय से पहले बूढ़ा हो जाता है. आचार्य चाणक्य (Acharya Chanakya) के अनुसार, घोड़े का काम दौड़ना और मेहनत का काम करना होता है, लेकिन अगर वह इसे छोड़ दे और उसे हमेशा बांधकर रखा जाए तो वह जल्दी बूढ़ा हो जाता है.

