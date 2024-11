Chhath Puja 2024 LIVE: पटना से दिल्ली तक छठ पर्व की धूम, उगते सूर्य को अर्घ्य देने के लिए घाटों पर उमड़ा श्रद्धालुओं का रेला

Chhath Puja 2024 Last Day: देशभर में छठ पूजा धूमधाम से मनाई जा रही है. छठ पर्व के आखिरी दिन उगते सूर्य को अर्घ्य देने के लिए विभिन्न घाटों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी हुई है. लोग अपने परिवारों के साथ घाटों पर पहुंचे हैं और पूरा माहौल श्रद्धा भाव से सराबोर दिख रहा है.

चेन्नई के मरीना बीच पर छठ पूजा

तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में भी छठ पर्व धूमधाम से मनाया गया. चेन्नई के मरीना बीच पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे और पूरे भक्तिभाव के साथ उगते सूर्य को अर्घ्य देकर सबके कल्याण की कामना की.

#WATCH | Tamil Nadu: Devotees offer 'Arghya' to the rising sun at Marina Beach in Chennai#chhathpuja2024 pic.twitter.com/BiedasmOP3 — ANI (@ANI) November 8, 2024

भुबनेश्वर में उगते सूर्य को दिया अर्घ्य

ओडिशा की राजधानी भुबनेश्वर में भी आज सुबह श्रद्धालुओं ने पूरी उत्साह के साथ उगते सूर्य को अर्घ्य दिया. कुआखई नदी के किनारे बने घाट पर श्रद्धालुओं ने अपनी वेदी बनाई और विधि विधान के साथ पूजा संपन्न की.

#WATCH | Odisha: Devotees offer 'Arghya' to the rising sun at a ghat on the banks of Kuakhai River in Bhubaneswar#chhathpuja2024 pic.twitter.com/QCgCM3MYkn — ANI (@ANI) November 8, 2024

भगवान सूर्य से सबके कल्याण की कामना

झारखंड के विभिन्न हिस्सों में श्रद्धालुओं ने आज छठ पर्व के आखिरी दिन उगते सूर्य को अर्घ्य प्रदान किया. रांची शहर में हुए बड़े आयोजन में श्रद्धालुओं ने सूर्य देव से सब लोगों का कल्याण करने और दुनिया में शांति बनाए रखने की कामना की.

#WATCH | Jharkhand: A large number of devotees gather at a ghat in Ranchi to offer 'arghya' to God Sun on the occasion of Chhath Puja. #chhathpuja2024 pic.twitter.com/zqOWnCZ7Sj — ANI (@ANI) November 8, 2024

दिल्ली में छठ पर्व की धूम

देश की राजधानी दिल्ली में भी आज छठ पर्व की धूम रही. आईटीओ पर बने छठ घाट पर सुबह 4 बजे से ही लोगों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया था. अपने- अपने परिवारों के साथ पहुंचे लोगों ने ठंडे पानी में खड़े होकर सूर्य देव की आराधना कर उन्हें अर्घ्य दिया.

#WATCH | Delhi: Chhath preparations underway at a ghat in ITO. The festival will end today morning with 'Arghya' to the rising Sun. Drone visuals from ITO#chhathpuja2024 pic.twitter.com/3pe7gA0gKs — ANI (@ANI) November 8, 2024

प्रयागराज में श्रद्धालुओं का रेला

उत्तर प्रदेश के प्रयागराज छठ पूजा का शुरु से ही गढ़ रहा है. इस बार भी छठ पूजा का उत्साह प्रयागराज में गंगा और यमुना, दोनों के किनारों पर साफ नजर आ रहा था. आज सुबह जहां- जहां तक नजर जा रही थी, दूर दूर तक केवल श्रद्धालु ही नजर आ रहे थे.

#WATCH | Uttar Pradesh: Chhath preparations underway at a ghat in Prayagraj. The festival will end today morning with 'Arghya' to the rising Sun. #chhathpuja2024 pic.twitter.com/FFO9Xlqket — ANI (@ANI) November 8, 2024

वाराणसी में छठ व्रतियों की धूम

यूपी के ही वाराणसी में भी छठ पूजा पर जबरदस्त रौनक दिखाई दी. लोग सुबह से पूजा का सामान लेकर गंगा के घाटों पर पहुंचे हुए थे, जहां पर उन्होंने गंगा के ठंडे पानी में खड़े होकर उगते सूर्य को अर्घ्य प्रदान किया. इस दौरान पुलिस के सख्त इंतजाम किए गए थे.

कोलकाता में उगते सूर्य को अर्घ्य

पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में भी गंगा नदी के किनारे श्रद्धालुओं का रेला उमड़ा. कोलकाता में गंगा को हुगली नदी कहा जाता है. सुबह अंधेरे में ही पहुंचे श्रद्धालुओं ने सूर्य देव को अर्घ्य प्रदान किया.

#WATCH | West Bengal: Chhath preparations underway at Chotelal Ghat in Kolkata. The festival will end today morning with 'Arghya' to the rising Sun. #chhathpuja2024 pic.twitter.com/1lNDnvgsnJ — ANI (@ANI) November 7, 2024

पटना में आस्था का दिखा सैलाब

बिहार में गंगा नदी के किनारे पटना कॉलेज घाट पर छठ व्रतियों का हुजूम उमड़ पड़ा. लोगों ने उदय हो रहे सूर्य को अर्घ्य देकर इस त्योहार को विदाई दी. इस दौरान परिवार के बाकी लोग भी श्रद्धालुओं के साथ मौजूद रहे.

दिल्ली की सीएम ने मनाया छठ पर्व

इससे पहले बृहस्पतिवार को लाखों श्रद्धालु दिल्ली के सैकड़ों घाटों पर एकत्र हुए थे और अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य दिया. छठ पूजा के अनुष्ठानों में दूध, जल, ठेकुआ और पांच प्रकार के मौसमी फल अर्पित किये जाते हैं, जिसमें गन्ना अनिवार्य रूप से शामिल किया जाता है. कई राजनीतिक दलों के नेताओं ने इस उत्सव में भाग लिया, जिसे मुख्य रूप से दिल्ली के पूर्वांचली समुदाय द्वारा मनाया जाता है.

इस समुदाय में पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड के निवासी शामिल हैं. दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने गिरि नगर के बालमुकुंद खंड में पूजा में भाग लिया और श्रद्धालुओं को अपनी शुभकामनाएं दीं. इस साल शहर में 1,800 स्थानों पर पूजा घाट बनाए हैं, जो 2015 के 250 से भी कम स्थानों से काफी अधिक है.

दिल्ली में छठ पूजा का महत्व बढ़ गया है, खासकर इसलिए कि शहर के मतदाताओं में पूर्वांचली समुदाय की हिस्सेदारी करीब 30-40 प्रतिशत है. अगले साल फरवरी में होने वाले विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए यह काफी मायने रखता है.