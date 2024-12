प्रयागराज महाकुंभ में श्रद्धालुओं को होगा होटल वाला फील, सस्ते में मिलेगा 'सोने वाला बक्सा'

Sleeping Pod in Prayagraj Mahakumbh: प्रयागराज महाकुंभ में इस बार प्रदेश सरकार ने 40 करोड़ श्रद्धालुओं के आने का अनुमान लगाया है. इतनी बड़ी संख्या में आने वाले यात्रियों के लिए सस्ती और बेहतर रहने की व्यवस्था सुनिश्चित करना एक बड़ी चुनौती है. इसके लिए सरकार और धार्मिक संतों ने कुंभ क्षेत्र में विशाल पंडाल लगाए हैं. लेकिन, जो श्रद्धालु कुछ ही घंटे के लिए स्टेशन के आसपास रुकना चाहते हैं, उनके लिए एक खास सुविधा शुरू की गई है. यह सुविधा स्लीपिंग पॉड की है. इस खास सुविधा के तहत महाकुंभ में जाने वाले श्रद्धालुओं को कम बजट में एक से तीन घंटे तक आरामदायक कमरा उपलब्ध रहेगा.

क्या है स्लीपिंग पॉड?

स्लीपिंग पॉड व्यवस्था के तरत होटल में कमरे की जगह एक के ऊपर एक रखे खूबसूरत बेड का उपयोग किया गया है. इन्हें स्लीपिंग पॉड का नाम दिया गया है. ये बेड ही श्रद्धालुओं के लिए कमरे का काम करेंगे और इनमें वो सभी सुविधाएं मौजूद हैं जो किसी साधारण होटल में मिलती हैं. यहां यात्री अपनी यात्रा के बीच कुछ आरामदायक पल बिता सकते हैं.

#WATCH | Prayagraj, Uttar Pradesh: The Caretaker of the sleeping pods at Prayagraj Railway Station, Vishwajit Singh says, "This is a 'Made in Japan' concept... All arrangements- including AC, locker, and washrooms have also been made. We have 10 green pods for couples, pink… pic.twitter.com/gd0X23Bbef

— ANI (@ANI) December 19, 2024