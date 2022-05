Dream Astrology: सुबह के समय आए इनमें से एक भी सपना तो बदल जाती है जिंदगी! अचानक मिलता है ढेर सारा धन

Auscpicious Dreams according to Astrology in Hindi: स्‍वप्‍न शास्‍त्र में कुछ सपनों को बहुत शुभ बताया गया है. जिन लोगों को ये सपने आएं, उन्‍हें खुश हो जाना चाहिए क्‍योंकि जल्‍द ही उनके साथ कोई अच्‍छी घटना होने या लाभ होने की संभावना रहती है. यदि ये सपने सुबह के समय आएं तो ये जल्‍दी फल देते हैं. ये सपने धन लाभ, कामकाज में तरक्‍की, अच्‍छी सूचना, किसी काम में सफलता मिलने, बड़ी उपलब्धि मिलने का इशारा देते हैं. आइए जानते हैं कि ये शुभ सपने कौन-कौन से हैं.

पैसे-तरक्‍की का संकेत देने वाले शुभ सपने

सपने में छोटे बच्‍चे को खुश होते देखना: यदि सपने में छोटा बच्‍चा हंसते-खेलते हुए दिखाई दे तो यह सपना जल्‍द ही धन लाभ होने का संकेत देता है. इसी तरह सपने में छोटी कन्‍या को नृत्‍य करते हुए देखना भी बहुत शुभ फल देता है. यह बड़ी खुशखबरी मिलने का इशारा है.



सपने में अनाज के ढेर देखना: सुबह-सुबह सपने में अनाज का ढेर देखें तो यह सपना नसीब खोलने वाला साबित हो सकता है. यह आपके धनवान बनने का संकेत है. यदि आप खुद को अनाज के ढेर पर चढ़ते हुए या ढेर पर खड़े हुए देखें तो यह आपको अचानक खूब सारा मिलने का प्रबल संकेत देता है.

सपने में सफेद सांप, सफेद हाथी देखना: सपने में सफेद सांप या सफेद हाथी को देखना न केवल धन मिलने बल्कि उसके साथ-साथ ख्‍याति मिलने का भी संकेत है. ऐसा सपना बहुत सौभाग्‍यशाली लोगों को ही आता है.

सपने में जल से भरा कलश देखना: घर से निकलते समय या किसी महत्‍वपूर्ण काम के लिए जाते समय जल से भरा घड़ा देखना बेहद शुभ संकेत माना जाता है. इसी तरह सपने में भी जल से भरा घड़ा दिखना सौभाग्‍य आने की निशानी है. ऐसा सपना व्‍यक्ति को खूब धन-दौलत मिलने का इशारा देता है.

सपने में अपने दांत टूटते हुए देखना: सपने में दांत टूटते देखना बताता है कि आपको कुछ ही समय में पैसा मिलने वाला है. इसी तरह सपने में खुद को गंजा देखना कर्ज उतरने का संकेत है.

सपने में खुद को नहाते हुए देखना: सपने में खुद को नहाते हुए देखना भी एक अच्‍छा सपना है. ऐसा सपना रुका हुआ धन मिलने और अप्रत्‍याशित धन लाभ होने का इशारा देता है.

सपने में पूर्वजों को देखना: यदि सपने में पूर्वज मुस्‍कुराते हुए या आशीर्वाद देते हुए दिखें तो यह आपके जीवन में ढेर सारी खुशियां आने का इशारा हो सकता है. यह धन प्राप्ति से लेकर कोई शुभ सूचना मिलने, व्‍यापार में बड़ी सफलता मिलने या परिवार में खुशहाली आने का इशारा है.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)