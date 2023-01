Black Thread Rules: क्या आप भी हाथ या पैर में बांधते हैं काला धागा? इन 2 राशियों को राजा से रंक बनने में नहीं लगती देर

Who Should Not Wear Black Thread: हाथ या पैरों में काला धागा बांधना आजकल एक चलन सा हो गया है. लेकिन 2 राशि वालों को ऐसा भूलकर भी नहीं करना चाहिए वरना उन्हें मंगल का क्रोध झेलना पड़ता है और वह इंसान कंगाल होने लगता है.