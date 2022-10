Karva Chauth 2022 Gift for Wife: करवा चौथ पर भूलकर भी गिफ्ट न दें ये 5 चीजें, खुश होने के बजाय रूठ सकती है जीवनसंगिनी

Dont Gift These Things to Wife on Karva Chauth: कोरोना महामारी के बाद पहली बार आ रहे करवा चौथ पर्व के लिए सभी घरों में तैयारियां जोरों पर चल रही हैं. इस बार यह त्योहार 13 अक्टूबर को मनाया जाएगा. पति-पत्नी के स्नेह के प्रतीक इस पर्व के लिए महिलाएं खरीदारी करने में जुटी हैं. वहीं पुरुष भी अपनी पत्नियों को उपहार देने के लिए चीजें सर्च कर रहे हैं. आज हम आपको बताते हैं कि करवा चौथ (Karva Chauth 2022) पर भूलकर भी ये 5 गिफ्ट अपनी पत्नी को कभी न दें वरना आपका त्योहार पर आपकी वाइफ का मूड अच्छा होने के बावजूद और बिगड़ जाएगा.

होम डेकोरेटिव आइटम न करें गिफ्ट

करवा चौथ वाले दिन महिलाएं अपनी पति की लंबी उम्र की कामना के साथ निर्जला व्रत रखती हैं. इस दिन वे चाहती हैं कि आप उनके यूज आने लायक ऐसी चीज गिफ्ट (Karva Chauth Gift) दें, जिसमें आपका प्यार झलके और वे उसका इस्तेमाल कर सकें. इसलिए इस दिन भूलकर भी बेडशीट, पर्दे या होम डेकोरेटिव आइटम्स अपनी पत्नी को गिफ्ट करें. ऐसा करने पर उसका मूड बिगड़ते देर नहीं लगेगी.

करवा चौथ पर साड़ी देना अच्छा आइडिया नहीं

महिलाओं को साड़ी पहनना बहुत पसंद होता है. लेकिन आप करवा चौथ पर अपनी पसंद से साड़ी खरीदकर उन्हें गिफ्ट (Karva Chauth Gift) न करें. इसकी वजह ये है कि उन्हें आपकी दी हुई साड़ी का डिजाइन, फैब्रिक या कलर नापसंद हो सकता है. ऐसे में वे आपसे सीधे तौर पर तो कुछ नहीं कहेंगी लेकिन अंदर ही अंदर उन्हें खुशी भी नहीं होगी. अगर आप उन्हें कोई कपड़ा ही गिफ्ट करना चाहते हैं तो कोई दूसरी चीज प्लान कर लेना ठीक रहेगा.

इलेक्ट्रॉनिक आइटम देने से करें परहेज

करवा चौथ पर पत्नी को इलेक्टॉनिक आइटम गिफ्ट (Karva Chauth Gift) करना एक खराब विकल्प माना जाता है. असल में ऐसी चीजों को महिलाएं अपनी पसंद से ही खरीदना ज्यादा पसंद करती हैं. ऐसे में अगर आप बेहतर क्वालिटी वाला मोबाइल फोन, लैपटॉप या कोई अन्य इलेक्ट्रॉनिक आइटम लेकर घर जाएं, तब भी पत्नी किसी न किसी वजह से उसे नापसंद कर सकती है. ऐसे में इस तरह का उपहार देना आपके बेकार जा सकता है.

किचन आइटम देने की गलती न करें

रसोई के लिए अपनी पसंद के किचन आइटम्स की खरीद करना हरेक महिला की चाहत होती है. लेकिन करवा चौथ जैसे त्योहार पर इस तरह का गिफ्ट (Karva Chauth Gift) लेना वे कतई पसंद नहीं करतीं, फिर चाहे उन्हें उसकी कितनी भी जरूरत क्यों न हो. अगर आप भी इस करवा चौथ पर ऐसा ही कुछ खरीदने की प्लान कर रहे हैं तो उसे अपनी लिस्ट से हटा दीजिए. आपका यह आइडिया फायदा कम और नुकसान ज्यादा करेगा.

पत्नी को मेक अप किट गिफ्ट देने से बचें



कई लोग करवा चौथ पर पत्नियों को खुश करने के लिए मेक अप किट गिफ्ट (Karva Chauth Gift) कर देते हैं. इस आइडिया को अच्छा नहीं माना जाता. दरअसल हर महिला अलग-अलग ब्रांड और कलर की चीजें खरीदना पसंद करती हैं. जबकि बाजार में बिकने वाली मेकअप किट में स्टैंडर्ड कॉमन सामान मिलते हैं. ऐसे में आप करवा चौथ पर मेक अप किट ले जाकर पत्नी को गिफ्ट करते हैं तो उसका मुंह खुश होने के बजाय उतर जाएगा.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

अपनी फ्री कुंडली पाने के लिए यहां क्लिक करें