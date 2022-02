इस बुधवार चांद होगा धरती के सबसे पास, भव्य होगा नजारा

नई दिल्ली: मंगलवार की रात पौने 10 बजे से पूर्णिमा (Full Moon) आरंभ हो चुकी है. बता दें कि बुधवार को आप आसमान में चांद (Moon) के सबसे चमकीले रूप (Brightest) का दीदार कर सकेंगे. इस रात चांद का 100% भाग प्रकाशमान (Luminous) होगा और ऐसा नजारा देखना सभी के लिए निश्चित रूप से एक रोमांचकारी घटना (Thrilling Event) होने वाली है.

एस्ट्रोनॉमर्स हैं उत्साहित

दुनियाभर के खगोलविद (Astronomer) भी इस खगोलीय घटना (Celestial Event) को लेकर काफी उत्साहित (Excited) हैं. आइए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं और यह भी जानते हैं कि भारत (India) में 'फुल स्नो मून' (100% चमकीले चांद) का दीदार किस समय (Time) पर किया जा सकेगा.

कब होता है फुल स्नो मून का दीदार ?

फुल स्नो मून (Full Snow Moon) इस साल के दूसरे पूर्णिमा (Second Full Moon) को होगा जिसकी वजह से बुधवार शाम के बाद से पूरी दुनिया का आसमान चमकदार (Shiny) नजर आने वाला है. बता दें कि स्नो मून (Snow Moon) का दीदार तब होता है जब चांद (Moon) धरती के बहुत नजदीक (Closest To The Earth) आ जाता है. इसका नाम कुछ अमेरिकी जनजातीय मान्यताओं (American Tribal Beliefs) पर आधारित है. वैसे भी पूर्ण चांद वाली रातें (Full Moon Nights) स्पेशल होती हैं.

अद्भुत नजारे का होगा दीदार

इसी कड़ी में बुधवार की रात आसमान में चमकदार चांद (Bright Moon) के अद्भुत (Wonderful) नजारे (Amazing View) का दीदार होगा. एस्ट्रोलॉजर मदन गुप्ता सपाटू के मुताबिक इस साल बुधवार यानी 16 फरवरी की पूर्णिमा (Poornimaa) के साथ ये खास है कि चंद्रमा (Moon) की पूरी गोलाई प्रकाशित होगी. और इसी वजह से इसका 100% प्रकाश नजर आएगा.