Name Astrology: राजा जैसी जिंदगी जीते हैं ये लोग, इन 4 खास अक्षरों से शुरू होता है इनका नाम!

Lucky Girl by Name Astrology, Lucky Boy by Name Astrology: नाम ज्‍योतिष (Name Astrology) ज्‍योतिष शास्‍त्र की बहुत अहम शाखा है. इसमें नाम के पहले अक्षर के जरिए व्‍यक्ति के स्‍वभाव, पर्सनालिटी और भविष्‍य के बारे में जाना जा सकता है. नेम एस्‍ट्रोलॉजी में कुछ अक्षरों को बेहद शुभ माना गया है. जिन लोगों के नाम इन अक्षरों से शुरू होते हैं, वे बेहद लकी होते हैं. उन्‍हें अपने जीवन में तमाम सुख और अपार धन-दौलत मिलती है. ये लोग बुद्धिमान और मेहनती भी होते हैं और जो सपना देखते हैं, उसे पूरा करके ही दम लेते हैं.

इन अक्षरों से शुरू हो नाम तो मिलता है राजा जैसा जीवन

जिन लोगों का नाम A या अ अक्षर से शुरू हो: नेम एस्‍ट्रोलॉजी के मुताबिक जिन लोगों का नाम अंग्रेजी के A और हिंदी के अ अक्षर से शुरू हो, वे लोग बेहद लकी होते हैं. ऐसे लोग जो ठान लें, उसे पाकर ही दम लेते हैं. ये लोग गरीब घर में भी पैदा हों तो अपनी मेहनत और बुद्धिमानी से खूब पैसा कमाते हैं. ये लोग अच्‍छा और सुख-सुविधापूर्ण जीवन जीते हैं.

जिन लोगों का नाम K या क से शुरू हो: ऐसे लोग जिनका नाम अंग्रेजी के K और हिंदी में क, ख अक्षर से शुरू हो, वे लोग भी पैदाइशी तौर पर लकी होते हैं. इन लोगों पर मां लक्ष्‍मी जमकर मेहरबान होती हैं. ये लोग खूब धन-दौलत कमाते हैं. साथ ही ये खासे लोकप्रिय भी होते हैं. इनकी मुस्‍कुराहट लोगों को अपनी ओर खींच लेती है.

जिन लोगों का नाम P या प, फ से शुरू होता है: ऐसे लोग जिनका नाम अंग्रेजी में P या हिंदी में प, फ अक्षर से शुरू होता है, वे खुशमिजाज और बहुत अच्‍छे दोस्‍त होते हैं. इन लोगों के पास खूब रुपया-पैसा होता है और वे खर्च करने में भी कोई कमी नहीं करते हैं. इनका सेंस ऑफ हयूमर किसी को भी इनका दीवाना बना देता है.

जिन लोगों का नाम S या स, श अक्षर से शुरू हो: ऐसे लोग जिनका नाम अंग्रेजी में S और हिंदी में स या श अक्षर से शुरू होता है, वे लोग बेहद टैलेंटेड और मेहनती होते हैं. ये लोग खासे बुद्धिमान भी होते हैं. ये लोग सफलता पाने के लिए बहुत मेहनत करते हैं. हर चुनौती का डटकर सामना करते हैं और इसलिए अपने जीवन में अपार पैसा, ऊंचा पद, लोकप्रियता, लग्‍जरी लाइफ आदि सब कुछ पाते हैं. ये लोग बहुत धनवान बनते हैं और दुनिया की तमाम सुख-सुविधाओं का आनंद लेते हैं.

