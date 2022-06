Name Astrology in Hindi: देवगुरु बृहस्‍पति को ज्‍योतिष शास्‍त्र में भाग्‍य बढ़ाने वाला ग्रह बताया गया है. जिन लोगों पर गुरु की कृपा रहती है, वे जीवन में खूब तरक्‍की और मान-सम्‍मान पाते हैं. इन लोगों को अपने जीवन में किस्‍मत का पूरा साथ मिलता है और सारे सुख आसानी से मिल जाते हैं. इन लोगों के नाम कुछ खास अक्षरों से शुरू होते हैं. गुरु की बेशुमार कृपा पाने वाले ऐसे सौभाग्‍यशाली लोगों के नाम हिंदी में ये, यो, भा, भी, भू, ध, फा, ढा, भे, दी, दू, थ, झ, ञ, दे, दो, चा, ची और अंग्रेजी में Y, B, D, C आदि अक्षरों से शुरू होते हैं. जानते हैं कि इन अक्षरों से जिन लोगों के नाम शुरू होते हैं, उनमें क्‍या खासियतें होती हैं और वे कैसा जीवन जीते हैं.

अपने साथ-साथ दूसरों को खुश रखते हैं

जिन लोगों के नाम इन अक्षरों से शुरू होते हैं ये लोग आमतौर पर खुशमिजाज होते हैं. साथ ही वे दूसरों को भी खुश रखते हैं. इन लोगों में दूसरों का ख्‍याल रखने, उन्‍हें खुश रखने की कमाल की खूबी होती है. इस कारण वे हमेशा लोगों के पसंदीदा बन जाते हैं और तेजी से लोकप्रियता पाते हैं. गुरु की कृपा से इन्‍हें हर काम में सफलता मिलती है. ये करियर हो या निजी जीवन या फिर सामाजिक जीवन सभी जगह सम्‍मान पाते हैं.

बनते हैं खूब अमीर

इन लोगों के पैसा भी पर्याप्‍त से ज्‍यादा ही होता है. मेहनत, अच्‍छे स्‍वभाव, साफ दिल के मालिक होने के साथ-साथ ये जुनून के भी पक्‍के होते हैं. इसलिए जो सोच लें, उसे पाकर ही दम लेते हैं. इसलिए ये जीवन में ऊंचा मुकाम पाते हैं. उनकी ये खूबियां लोगों को इनकी ओर आसानी से आकर्षित कर लेती हैं.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)