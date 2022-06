How is number 1 in numerology: जो लोग किसी भी महीने की 1, 10, 19 या 28 तारीख को पैदा हुए हैं, उनकी जन्‍म तारीख का जोड़ होगा. इस तरह वे सभी लोग मूलांक 1 के जातक हैं. अंक ज्योतिष के मुताबिक मूलांक 1 के जातक बेहद प्रभावशाली और सफल होते हैं. इन्‍हें जीवन में ऊंचा पद-प्रतिष्‍ठा-पैसा सब कुछ मिलता है. आइए जानते हैं मूलांक 1 के जातक की क्‍या खूबियां-खामियां हैं.

बहुत जल्‍दी जीत लेते हैं दिल

अंक ज्योतिष के अनुसार मूलांक 1 के जातकों में वो सारे गुण होते हैं, जो किसी का भी जल्‍दी से दिल जीत लेते हैं. ये लोग स्‍वभाव से सीधे और मिलनसार होते हैं. इनकी मीठी बोली लोगों के दिल पर सीधा असर करती है. सूर्य के प्रभाव के कारण इनकी पर्सनालिटी में गजब का आकर्षण होता है और खासे कॉन्फिडेंट होते हैं. साथ ही ये साहसी और निडर भी होते हैं इसलिए ये लोगों चुनौतियों से कभी नहीं घबराते हैं.

मूलांक 1 के जातक बनते हैं बड़े बिजनेसमेन

मूलांक 1 के जातकों में एक अच्‍छा बिजनेसमेन बनने की सारी खूबियां होती हैं. ये लोग बिजनेस में खूब लाभ कमाते हैं और बड़े बिजनेस टायकून बनते हैं. ये लोग हर काम व्‍यवस्थित तरीके से करते हैं. इनका टाइम मैनेजमेंट और लीड‍रशिप का गुण इन्‍हें जीवन में ऊंचा मुकाम दिलाता है. ये खूब पैसा भी कमाते हैं और सम्‍मान भी पाते हैं. इन लोगों के लिए कोई भी नया काम करने के लिए रविवार का दिन सर्वश्रेष्‍ठ होता है.

