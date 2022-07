Shani Pooja: घर में कर रहे हैं शनि की पूजा तो न करें ये गलती, चुकानी पड़ सकती है भारी कीमत

Do Not keep Shani Dev Idols at Home: शनिदेव की विशेष कृपा के लिए इंसान उनकी आराधना करते हैं. पूजा-पाठ करते हैं, ताकि उनकी शुभ दृष्टि पड़े और इंसान के जीवन और घर में खुशहाली आए, किसी भी चीज की कमी न रहे. इसके लिए लोग विभिन्न तरह के उपाय भी करते हैं. वहीं, घर अगर में शनिदेव की पूजा कर रहे हैं, तो विशेष सतर्कता बरतने की जरूरती है. आइए जानते हैं कि क्या है वह गलतियां, जिनको घर पर शनिदेव की पूजा करते समय दोहराना नहीं चाहिए.

इस राशि में शनिदेव हुए वक्री

शनिदेव 12 जुलाई से मकर राशि में वक्री हो गए हैं. वह 22 अक्टूबर तक वक्री गति से चलेंगे. इसके बाद मकर राशि में ही मार्गी हो जाएंगे. शनि की चाल और नजरें इंसान के जीवन पर खासा प्रभाव डालती हैं. जो लोग घर में शनिदेव की नियमित पूजा करते हैं, उन्हें विशेष ख्याल रखने की जरूरत है. क्योंकि उनकी नकारात्मक दृष्टि किसी भी इंसान को अर्श से फर्श पर ला सकती है.

घर में न रखें ये चीजें

घर में कभी भी शनि की मूर्ति या चित्र नहीं रखनी चाहिए. दरअसल, शनि की दृष्टि में नकारात्मकता है, इसलिए उनकी आंखों के सामने जाने से बचना चाहिए. ऐसी मान्यता है कि शनि की टेढ़ी नजर जिस इंसान पर पड़ती है, उसका जीवन दुखों से भर जाता है.

सामने न जलाएं दीप

शनिदेव की पूजा करते समय उनके सामने दीप प्रज्जवलित करने से बचना चाहिए. इसकी बजाए आप पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाएं. घर में हैं तो पश्चिम दिशा की तरफ बैठक शनिदेव का ध्यान करते हुए मंत्रों का जाप करें.

मानसिक रूप से करें शनि का ध्यान

शनि की प्रतिमा या चित्र घर में रखने की बजाए उनका मानसिक रूप से ध्यान कीजिए. मानसिक रूप से शनि को प्रणाम कीजिए. शनिदेव की पूजा करिए और उनके मंत्रों का जाप कीजिए.

