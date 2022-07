Vastu Plant: घर में अगर गलती से भी लगा लिए ये पौधे तो छिन जाएगी परिवार की खुशियां, लगाने से पहले जान लें ये बातें

Do Not Keep These Plant At Home: कई बार घर को सजाने-संवारने के चक्कर में हम कुछ ऐसी चीजें भी लगा लेते हैं, जो घर में वास्तु दोष पैदा करती हैं. साथ ही, परिवार का सुख-चैन भी छीन लेती हैं. घर और घर के बाहर किस तरह के पौधे लगाने चाहिए इस बारे में वास्तु शास्त्र में कई बातों का जिक्र किया गया है. लेकिन बिना इन्हें जानें कुछ पौधों को लगाने से हम खुद के लिए ही परेशानी खड़ी कर लेते हैं. आइए जानते हैं वास्तु जानकारों के अनुसार किस तरह के पौधों को घर पर नहीं लगाना चाहिए.

कांटेदार पौधे- वास्तु शास्त्र में घर में कांटेदार पौधे लगाने से मना किया गया है. घर के अंदर कैक्टस, नागफनी, आदि जैसे पौधे भूलकर भी नहीं लगाने चाहिए. ये पौधे निगेटिव एनर्जी से भरपूर होते हैं. घर में लगाते ही घर का सुख-चैन छीन लेते हैं.

मेहंदी का पौधा- कुछ लोग शौक में घर के अंदर मेहंदी का पौधा लगा लेते हैं. लेकिन वास्तु शास्त्र में इस पौधे को लगाना अशुभ माना गया है. मान्यता है कि नेगिटिव एनर्जी इस पौधे की तरफ जल्दी आकर्षित होती हैं. पौधे की ग्रोथ के साथ-साथ नकारात्मक शक्तियां भी बढ़ती जाती हैं. ऐसे में घर के सदस्यों पर इसका बुरा प्रभाव दिखने लगता है.

अमरबेल- देखने में अमरबेल बहुत ही सुंदर लगती है. लेकिन इसे घर में लगाना सख्त मना होता है. इसकी बेल तेजी के साथ बढ़ती है और धीरे-धीरे अन्य पौधों पर भी लिपट जाती है. इसलिए इसे निगेटिव पौधों की गिनती में रखा जाता है.

नींबू का पौधा- घर के मुख्य दरवाजे या छज्जे पर नींबू का पौधा नहीं लगाना चाहिए. घर से थोड़ी दूरी पर नींबू का पौधा लगाया जा सकता है. घर के आंगन के बीचों-बीच भी नींबू का पौधा न लगाएं क्योंकि आंगन को ब्रह्मस्थान माना जाता है. अगर आप इसे लगाते भी हैं, तो इसके आस-पास तुलसी का पौधा लगा दें, जिससे इसकी नेगिटिव एनर्जी खत्म हो जाएगी.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

