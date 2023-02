Vastu Tips for Purse: पर्स में भूल से भी नहीं रखनी चाहिए ये चीजें, अप्रसन्न हो जाती हैं मां लक्ष्मी; दरिद्रता के हो जाएंगे शिकार

Vastu Shastra: हम जीवन में कितनी सफलता हासिल करेंगे, यह काफी कुछ हमारी मेहनत और किस्मत दोनों पर निर्भर करता है. वास्तु शास्त्र में कई ऐसी चीजें बताई गई हैं, जिनका हम सही तरीके से पालन करें तो जिंदगी को काफी आसान बना सकते हैं. वास्तु में पर्स (Purse) के बारे में भी वर्णन किया गया है. वास्तु शास्त्र में कहा गया है कि हमें पर्स में से नेगेटिव एनर्जी वाली चीजें निकाल देनी चाहिए वरना अशुभ परिणाम भोगने पड़ जाते हैं. आइए जानते हैं कि किन अशुभ चीजों को पर्स से बाहर कर देना चाहिए और किन चीजों को उसमें जगह देनी चाहिए.

पर्स से निकाल दें ये चीजें (Don't Keep These Things in Wallet)

- पर्स के अंदर कभी भी खराब कागज या खोटा सिक्का नहीं रखना चाहिए. ऐसा करने से व्यक्ति की आमदनी पर असर पड़ता है और कर्ज के जाल में फंसने लगता है.

- व्यक्ति को अपने अपने पर्स (Vastu Tips for Purse) को साथ सुथरा रखना चाहिए और उसकी नियमित रूप से सफाई करनी चाहिए. अनावश्यक कागजों और दूसरी चीजों को निकाल देना चाहिए.

- वास्तु शास्त्र के अनुसार पर्स में भूल से भी कटे-फटे नोट नहीं रखने चाहिए. ऐसा करने से मां लक्ष्मी रूठकर जा सकती हैं, जिसके चलते आप आर्थिंक तंगी के जाल में फंस सकते हैं.

पर्स में इन चीजों को जरूर रखें

- श्रीयंत्र को मां लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है. आप पर्स (Vastu Tips for Purse) के अंदर इसे रख सकते हैं. माना जाता है कि इसे रखने से आपका पर्स हमेशा धन से भरा रहता है.

- आप पर्स में मां लक्ष्मी की छोटी तस्वीर या लॉकेट रख सकते हैं. इस तस्वीर समय-समय पर बदलना भी जरूरी होता है. ऐसा करने से शुभ लाभ होता है.

- पर्स के अंदर तुलसा का एक पत्ता या मोरपंख भी रख सकते हैं. ये दोनों चीजें सकारात्मक ऊर्जा की प्रतीक हैं और धन को अपनी ओर आकर्षित करती हैं.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

अपनी फ्री कुंडली पाने के लिए यहां क्लिक करें