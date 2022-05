Weekly Horoscope: नई जॉब ढूंढ रहे लोगों को मिलेगी खुशखबरी! जानें अगला हफ्ता किन राशि वालों के लिए शुभ?

Weekly Horoscope in Hindi, Weekly Horoscope 30 May to 5 June, Horoscope Weekly (30 May to 5 June 2022): यह सप्ताह कई लोगों को खुशखबरी देने वाला है. वृष राशि वालों को नई नौकरी मिल सकती है. कर्क राशि के लोग बुरी संगत वालों से दूर रहें अन्यथा उनकी छवि भी खराब होगी वहीं धनु राशि के लोगों की ऑफिशियल स्थिति काफी अच्छी रहने वाली है.

मेष - मेष राशि से जुड़े लोग कर्मचारियों से लाभ पाना चाहते हैं तो इस सप्ताह उनके साथ कम्युनिकेशन गैप न करें बल्कि लगातार बात करते रहें. सप्ताह के आखिरी दिनों में व्यापारिक मामलों में बेहद सजग रहना होगा, सजगता में ढील देने पर नुकसान भी हो सकता है. विद्यार्थियों के लिए यह सप्ताह काफी अच्छा रहेगा, याद किए गए विषय सरलता से समझ में आ सकेंगे. इस अवसर का लाभ लें. पारिवारिक विवादों से बचें नहीं तो लेने के देने पड़ सकते हैं. अच्छा तो यही है कि पारिवारिक विवादों में पड़ें ही नहीं. हृदय रोग से ग्रसित लोग सप्ताह के मध्य में कोई भी लापरवाही न करें. सप्ताह के शुरुआत में किसी के भी साथ कम्युनिकेशन गैप न हो खासकर उन लोगों के साथ जिनके साथ आप काम करते हैं.

वृष - इस राशि के लोगों को नई नौकरी के लिए संपर्कों को तलाशना चाहिए, प्रयास कीजिए जल्द ही शुभ सूचना मिल सकती है. व्यापार में गैर कानूनी कार्य महंगा पड़ सकता है इसलिए अधिक कमाई के चक्कर में कोई भी गलत काम न करें. युवाओं को दोस्ती यारी में कर्ज नहीं लेना चाहिए, अपने खर्च उतने ही रखिए जितनी आपकी आमदनी है. इस सप्ताह संतान पर ध्यान दें और यदि वह पढ़ाई या नौकरी के सिलसिले में बाहर रहते हैं तो उनसे फोन पर ही संपर्क बढ़ाएं. आंखों से संबंधित विकार से लिए सजगता रखनी होगी. दूसरों के साथ किया गया आपका व्यवहार ही आपके कार्य को बनाने का काम करेगा, हमेशा लोगों से अच्छा व्यवहार रखें.

मिथुन - मिथुन राशि के लोगों की आय में वृद्धि की पूर्ण संभावना है, टेलीकम्युनिकेशन और टारगेट बेस्ड काम करने वालों को अच्छा मौका मिलेगा. ट्रांसपोर्ट का काम करने वाले कारोबारी इस सप्ताह मुनाफे में नजर आएंगे. उन्होंने माल के लोड अनलोड का अच्छा काम मिल सकता है. विद्यार्थी गणित विषय को लेकर विशेष ध्यान दें, ग्रहों का सपोर्ट उनके फेवर में है, इस सप्ताह गणित को अधिक समय दें. परिवार में छोटे भाई के साथ विवाद रह सकता है, लेकिन बड़े होने के नाते आपको इसे टालने का प्रयास करना चाहिए. इस सप्ताह पेट से संबंधित रोग परेशान करेंगे, जिसको लेकर अलर्ट रहने की सलाह दी जाती है. सप्ताह में विश्वसनीय लोगों की संख्या में वृद्धि होगी, मित्रों का भी भरपूर सहयोग प्राप्त होगा जिससे रुके काम बनेंगे.

कर्क - इस राशि के विदेशी कंपनी में कार्यरत लोगों को टूर पर जाना पड़ेगा, आर्थिक स्थिति बेहद अच्छी रहने वाली है. प्रापर्टी डीलिंग का काम करने वाले इस सप्ताह अच्छा मुनाफा कमाएंगे, जिन सौदों पर बातचीत चल रही थी वे पूरे हो जाएंगे. युवा दूसरों के साथ सौम्य व्यवहार करें क्योंकि वे जैसा करेंगे वैसा ही पाएंगे. वे अपने साथ अच्छा व्यवहार चाहते हैं तो वैसा ही करें. सप्ताह के मध्य में मां के स्वास्थ्य में गिरावट देखने को मिल सकती है, मां के स्वास्थ्य का ख्याल रखें. बीमारी न भी हो फिर भी अज्ञात भय और चिंता रोगों को जन्म देगी इसलिए इनसे दूर रहें. बुरी संगत आपकी छवि में दाग लगा सकती है, इस बात का हमेशा ध्यान रखें और अच्छी छवि के लोगों के साथ ही उठें-बैंठें.

सिंह - सिंह राशि के मीडिया और मार्केटिंग से जुड़े लोग दिए गए टारगेट को पूरा करने में सफल होंगे. प्रसन्नता होगी. व्यापारियों को काफी समय से रुका हुआ धन मिल सकता है, 2 जून के बाद अपने संपर्कों को सक्रिय करना चाहिए. संवेदनशील मुद्दों से युवा वर्ग दूरी बनाकर रखें तो उनके हित में रहेगा, संवेदनशील विषयों को उसी संवेदना से लेना चाहिए. बिगड़े हुए पारिवारिक संबंधों में सुधार आता दिख रहा है, जब परिवार में संबंध बिगड़े होते हैं तो हर व्यक्ति तनाव में रहता है. अस्थमा रोगी इस सप्ताह विशेष सजगता बनाए रखें और दवा आदि नियमित लेते रहें. बच्चों के मामले में खास ध्यान रखना होगा. सप्ताह का अंतिम दिन अच्छा रहेगा, परिश्रम का बेहतरीन लाभ मिलेगा तो खुश होना स्वाभाविक है.

यह भी पढ़ें: Shani Vakri 2022: 141 दिन तक खलबली मचाएंगे 'शनि', उल्‍टी चाल करेगी इन 4 राशि वालों को बेहाल!

कन्या - इस राशि के लोगों को काम बनाने के लिए बातचीत करने की आवश्यकता पड़ेगी, पहले से बनाई गई योजना के लिए इस सप्ताह और रुकना होगा. कारोबारियों के लिए व्यापारिक यात्रा होने के योग बन रहे हैं, कारोबारी सिलसिले में आपको बाहर जाना पड़ सकता है. विद्यार्थी वर्ग में पढ़ाई को लेकर आलस्य रहेगा जो बिल्कुल भी उचित नहीं है, विद्यार्थियों को आलस्य नहीं करना है. परिवार में संतान का स्वास्थ्य बिगड़ा हुआ है जिसे लेकर चिंता रहेगी, बीमारी अधिक है तो उसे किसी डॉक्टर को दिखाएं. इम्यून सिस्टम कुछ कमजोर रहेगा जिसे ठीक करने के लिए कारगर कदम उठाइए, इम्यून सिस्टम मजबूत होने पर रोग नहीं आएंगे. सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े लोग अपना सामाजिक दायरा और बढ़ाने का काम करें, सप्ताह के अंत तक वाणी पर भी फोकस करें.

तुला - तुला राशि के लोगों के आजीविका के क्षेत्र में नए आयाम बनते नजर आ रहे हैं, उन्हें इन आयामों में अपने लिए उपयुक्त विचार कर जुट जाना चाहिए. सप्ताह के मध्य तक महत्वपूर्ण कार्य खत्म करने की कोशिश करें, महत्वपूर्ण काम है तो उसे अंत के लिए न छोड़ दें. युवाओं के कंधों पर परिवार की बड़ी जिम्मेदारी है तो उसे ठीक से निभाने का प्रयास करें. सबको संतुष्ट करें. जीवनसाथी को क्रोध पर संयम रखने की सलाह दें, सप्ताह के अंत में मां के स्वास्थ्य को लेकर चिंता रहेगी, उनकी सेवा करें. अचानक स्वास्थ्य में गिरावट की आशंका है, सेहत का ध्यान रखें और इंफेक्शन के प्रति विशेष सजगता बरतनी होगी. इस सप्ताह कुछ बड़े भुगतान करने हैं जो परेशानी का कारण बनेंगे. चिंता होना स्वाभाविक है.

वृश्चिक - इस राशि के लोगों की सप्ताह की शुरुआत अच्छी रहेगी, इसी ऊर्जा के साथ अन्य दिन भी बिताने होंगे, जॉब में परिवर्तन करना चाह रहे हैं तो थोड़ी सावधानी बरतें. पार्टनर और बिजनेस में विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए पैसे का लेनदेन बिल्कुल साफ रखें, पारदर्शिता आवश्यक है. सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले युवा एक्टिव हो जाएं, नौकरी निकलने वाली हैं पहले अप्लाई करें फिर परीक्षा दें. परिवार में सभी के साथ आपका तालमेल बना रहना चाहिए, खासकर सप्ताह के मध्य में मित्रों के साथ भी, इन्हीं बातों को लेकर कुछ आशंका है. स्किन से संबंधित रोग इस दौरान सक्रिय हो सकते हैं, ध्यान रखें और कोई स्किन केयर लोशन लगाते रहें. अपनों की खुशी के लिए अनचाहे काम करने में आनाकानी से बचें, सबसे सहयोग करने से सम्मान बढ़ेगा.

धनु - धनु राशि के लोगों की ऑफिशियल स्थिति काफी अच्छी रहने वाली है, ऑफिस में आपकी पकड़ मजबूत होगी. स्टेशनरी से जुड़े व्यापारियों के लिए अलर्ट रहने का समय है लेकिन लाभ मिलने की पूरी संभावना है. युवाओं को कार्य पूरा करने के लिए अधिक मेहनत करने की आवश्यकता पड़ेगी, मेहनत से ही सफलता मिलती है. हर किसी को एक तराजू में तौलना ठीक नहीं होगा, जो जितना महत्वपूर्ण है उसे उतनी ही तवज्जो मिलनी चाहिए. इस सप्ताह कब्ज और पेट से संबंधित तकलीफों को लेकर परेशान रहेंगे, पहले से ही खानपान सही रखें. तनाव और क्रोध के कारण संबंधों को खराब न होने दें, आपसी संबंधों को तो ठीक रखना ही चाहिए.

यह भी पढ़ें: Palmistry: 40 की उम्र के बाद तेजी से तरक्‍की करते हैं ये लोग, हाथ का एक निशान चमकाता है भाग्‍य!

मकर - इस राशि के जो लोग शिक्षा के क्षेत्र में नौकरी की तलाश कर रहे हैं, उन लोगों को शुभ सूचना प्राप्त हो सकती है. स्टेशनरी के बड़े कारोबारी अच्छा मुनाफा कमाने के लिए तैयार रहें, उन्हें पहले से ही स्‍टॉक रख लेना चाहिए. विद्यार्थी पढ़ाई को लेकर लापरवाह हो सकते हैं जो उनके लिए नुकसानदेह है, विद्यार्थियों को पढ़ाई ध्यान से करनी चाहिए. मध्य सप्ताह के बाद कोशिश करके अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें, कहीं ऐसा न हो कि आपकी वाणी अपनों का दिल दुखा दे. रक्त से संबंधित विकारों को लेकर सजगता बनाए रखनी होगी, जांच भी करा लें और रिपोर्ट पर डॉक्टर से विमर्श करें. इस सप्ताह नया गैजेट ले सकते हैं, मार्केट में लेटेस्ट फीचर वाला लेना चाहिए. 2 जून के बाद स्थितियां और भी अच्छी होंगी.

कुंभ - कुंभ राशि के लोगों के अधीनस्थों और सहयोगियों पर बेवजह का अहंकार न दिखाएं और न हुक्म चलाएं, उनसे प्यार से बात करें. रियल एस्टेट का बिजनेस करने वालों के लिए यह सप्ताह अच्छा रहेगा, सप्ताह के अंत तक कोई बड़ी डील पक्की होगी. विद्यार्थी वर्ग यदि कोशिश करेंगे तो पढ़ाई में अच्छा स्कोर ला सकते हैं, मेहनत तो करनी ही होगी. पारिवारिक निर्णय का मामला है तो वरिष्ठों पर छोड़ देना ही बेहतर होगा, वरिष्ठ जन अपने अनुभव के आधार पर निर्णय लेंगे. दांतों की समस्या इस बार परेशानी का कारण बनेगी. कीमती वस्तु को संभाल कर रखें, खो सकती है, इसके साथ ही पासवर्ड की भी चिंता करें और किसी से शेयर न करें.

मीन - इस राशि के लोग अपनी प्रतिभा का कम आंकलन न करें, बस उसका सही उपयोग करें, संचित करने पर भी ध्यान दें. कपड़ों के व्यापारी माल डंप न करें क्योंकि आने वाले समय में नुकसान उठाना पड़ सकता है. सैन्य विभाग में जाने के इच्छुक युवाओं को अच्छे अवसर हाथ लगेंगे, बस कोशिश जारी रखिए उसमें ढील नहीं होनी चाहिए. परिवार में संतान की उपलब्धियों को देखकर सभी प्रसन्न होंगे, संतान की उपलब्धि किसको अच्छी नहीं लगती. रोगों को लेकर लापरवाह नजर आ सकते हैं लेकिन ऐसा रवैया सेहत के लिए ठीक नहीं है. दो पहिया वाहन चलाने वाले धीमी गति से वाहन चलाएं और हेलमेट अवश्य पहने यह सुरक्षा के साथ जुर्माना भी बचाता है.

यह भी पढ़ें: Vastu Tips: घर में पैसे रखने की जगह पर रख लें ये एक छोटी सी चीज, कभी नहीं होगी धन की कमी!