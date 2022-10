1- Karwa Chauth 2022: करवा चौथ व्रत के लिए बचे हैं 6 दिन, पूजा की थाली के लिए नोट कर लें सामग्री Click Here To Read Full Story

करवा चौथ का व्रत इस बार 13 अक्टूबर 2022 को रखा जाएगा. इस दिन महिलाएं अपने पति की दीर्घायु के लिए निर्जला व्रत रखती हैं. करवा चौथ पर भगवान शिव और मां पार्वती की विशेष उपासना की जाती है. करवा चौथ के व्रत में पूजा की थाली का बहुत महत्व है. कई नवविवाहिता पहली बार व्रत रखने जा रही हैं. ऐसे में उनको ये जानना जरूरी है कि पूजा की थाली में किन-किन चीजों को शामिल किया जाता है.

Shukra Pradosh Vrat 2022: आज है भोलेनाथ की कृपा पाने का बेहद खास दिन, इस मुहूर्त में करें शुक्र प्रदोष की पूजा

हर महीने की त्रयोदशी को प्रदोष व्रत रखा जाता है. प्रदोष व्रत भगवान शिव को समर्पित है. हिंदू पंचांग के अनुसार आज 7 अक्‍टूबर 2022 को अश्विन शुक्‍ल की त्रयोदशी है, साथ ही शुक्रवार का दिन है. शुक्रवार के दिन पड़ने वाले प्रदोष व्रत को शुक्र प्रदोष कहते हैं. सोम प्रदोष के अलावा शुक्र प्रदोष और शनि प्रदोष को बहुत अहम माना गया है. प्रदोष व्रत में भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा होती है. वहीं शुक्र प्रदोष के दिन मां लक्ष्‍मी की भी पूजा करनी चाहिए. इससे जीवन के सारे संकट दूर होते हैं और खूब धन-दौलत भी मिलती है. प्रदोष व्रत में भगवान शिव-पार्वती और मां लक्ष्‍मी की पूजा करने के लिए शाम का समय सबसे उपयुक्‍त माना गया है.

Chanakya Niti: मर्द में यदि हैं ये 5 गुण तो पार्टनर रहती है हमेशा संतुष्‍ट, लंबे समय तक नहीं छोड़ती साथ

आचार्य चाणक्‍य की नीति पर अमल करके व्‍यक्ति बेहतर जीवन जी सकता है. वह खूब सफल हो सकता है, बहुत अच्‍छा जीवनसाथी और रिश्‍ते पा सकता है, ढेर सारा धन कमा सकता है. आचार्य चाणक्य ने अपनी नीतियों के जरिए कई कठिन संदेश दिए हैं लेकिन इन्‍हें जीवन में उतार लिया जाए तो जीवन संवर जाता है. साथ ही व्‍यक्ति बड़ी से बड़ी चुनौती का सामना भी कर सकता है. आज हम चाणक्य के नीति शास्त्र के उन सिद्धांतों के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसे जानकर आप अपनी पत्‍नी या पार्टनर को हमेशा खुश और संतुष्ट रख सकते हैं.

Diwali 2022: दिवाली पर करें ये छोटे से उपाय, मां लक्ष्मी की बरसेगी कृपा; दूर हो जाएगी पैसों की किल्लत

दिवाली शुरू होने में महज कुछ दिन बाकी हैं. इस बार दिवाली 24 अक्टूबर 2022 को मनाई जाएगी. इस दिन मां लक्ष्मी और भगवान गणेश के साथ कुबेर की भी पूजा की जाती है. अगर आप पैसों की तंगी से जूझ रहे हैं और हमेशा आर्थिक परेशानियों का सामना करते हैं तो इस दिन कुछ उपाय किए जा सकते हैं. इन उपायों को करने से मां लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलेगा और पैसों की तंगी से निजात मिलेगी.

Karwa Chauth 2022 Date: करवा चौथ की तारीख को लेकर दूर करें भ्रम? यह है कंफर्म तारीख, शुभ मुहूर्त-पूजा विधि

अखंड सौभाग्य पाने के लिए सुहागिनें करवा चौथ का व्रत रखती हैं. महिलाएं पूरे दिन निर्जला व्रत रखती हैं और देवी पार्वती से पति की लंबी उम्र की प्रार्थना करती हैं. करवा चौथ का व्रत कार्तिक माह के कृष्‍ण पक्ष की चतुर्थी को रखा जाता है. इस साल चतुर्थी तिथि 2 दिन 13 और 14 अक्‍टूबर को पड़ रही है. इस कारण करवा चौथ का व्रत रखने को लेकर लोगों में खासी संशय की स्थिति है कि करवा चौथ का व्रत कब रखा जाएगा? या करवा चौथ व्रत रखने की सही तारीख क्‍या है?

Dhantears 2022: धनतेरस के दिन ले आएं इनमें से एक भी चीज, मां लक्ष्‍मी होंगी प्रसन्‍न, पैसों से भर देंगी घर

धनतेरस का त्‍योहार इस साल 23 अक्‍टूबर 2022, रविवार को मनाया जाएगा और इसके अगले दिन 24 अक्‍टूबर, सोमवार को दिवाली मनाई जाएगी. धनतेरस का दिन सुख-समृद्धि पाने के लिए बहुत खास होता है इसलिए लोग इस दिन शुभ चीजें खरीदते हैं. धर्म-शास्‍त्रों के अनुसार धनतेरस के दिन इन शुभ चीजों को घर में लाने से मां लक्ष्‍मी प्रसन्‍न होती हैं और हमेशा घर में वास करती हैं. आइए जानते हैं धनतेरस के दिन कौन सी शुभ चीजें घर में लानी चाहिए जो सौभाग्‍य बढ़ाती हैं.

Horoscope Today: इस राशि के जातकों को मिलने वाले हैं करियर के कई ऑप्शन, बाकी के जानें अपना राशिफल

शनिवार को कर्क राशि के लोगों को करियर में बेहतर ऑप्शन मिलने के योग हैं. इन अवसरों में से सबसे बेहतर की तलाश कर ज्वाइन करना चाहिए. वहीं, मकर राशि के व्यापारी बिजनेस के बारे में कोई अहम फैसला लेना चाहते हैं तो पहले अपने वरिष्ठों से विचार-विमर्श कर लें .

Horoscope Weekly: इन राशि वालों को मिलेगा ग्रहों का सपोर्ट, चमकेगी किस्मत; जानें साप्ताहिक राशिफल

यह सप्ताह कन्या राशि के विदेशों में जाकर नौकरी करने के इच्छुक लोगों के पक्ष में योग बना रहा है, उन्हें 11 अक्टूबर के बाद आवेदन करना चाहिए. वहीं, मीन राशि के व्यापारियों को इस सप्ताह व्यापार को बढ़ाने की प्लानिंग करना चाहिए, आने वाले दिनों में आपकी कुशलता काम आएगी.

Importance of Pooja Aasan: पूजा में क्यों जरूरी होता है आसन? गलत आसन पर पूजा करने से लगता है दोष

घर हो या मंदिर कहीं भी पूजा करते समय आसन बहुत जरूरी होता है. धार्मिक कार्यों में जाप, पूजा के दौरान आसन का प्रयोग सदियों से चला आ रहा है. आसन का प्रयोग न केवल घर में, अपितु किसी देव मंदिर में पूजा, जाप करने जाएं तो भी करना चाहिए. बिना आसन बिछाए पूजा करने से न केवल हमारी मनोकामनाएं अधूरी रहती हैं, बल्कि दुख की प्राप्ति और मन, घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है. शास्त्रों में आसन का विस्तार से उल्लेख किया गया हैं

Unlucky Plants: घर में पौधा लगाने से पहले जान लें ये जरूरी बात, वरना चली जाएगी सुख-समृद्धि

घर को सुंदर बनाने में पौधे अहम भूमिका निभाते हैं. ये जहां पर्यावरण के लिहाज से अच्छे माने जाते हैं. वहीं, वास्तु के हिसाब से अच्छे माने जाते हैं. हालांकि, कुछ पौधे अशुभ होते हैं.

