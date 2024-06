इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर एस्ट्रोनॉट बीमार हो गया! NASA की एक गलती से पूरी दुनिया में मचा कोहराम

NASA Emergency Broadcast: 'इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन (ISS) पर सब कुछ ठीक है. वहां मौजूद सभी एस्ट्रोनॉट सुरक्षित हैं और कोई भी बीमार नहीं है.' अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी NASA को यह सफाई अपनी ही गलती की वजह से देनी पड़ रही है. NASA के लाइव यूट्यूब चैनल पर गलती से एक मैसेज दिया गया कि ISS का एक क्रू मेंबर 'डीकंप्रेशन सिकनेस' से जूझ रहा है. हालांकि, यह एक सिमुलेशन का ऑडियो था, ISS का नहीं.

NASA के यूट्यूब चैनल से यह संदेश शाम करीब 5.28 बजे ट्रांसमिट किया गया. ऑडियो में एक महिला की आवाज सुनाई दी जो क्रू के सदस्यों से 'कमांडर को फिर से सूट पहनाने' के लिए कह रही थी. महिला ने कहा कि कमांडर की पल्स चेक करो और ऑक्सीजन दो. मैसेज में कहा गया कि एस्ट्रोनॉट 'कमजोरी' महसूस कर रहा है. यह रिकॉर्डिंग बड़ी तेजी से सोशल मीडिया पर फैल गई. लोग कयास लगाने लगे कि ISS पर कोई इमरजेंसी तो नहीं आ गई.

NASA ने सफाई में कहा कि यह ऑडियो एक सिमुलेशन का था जिसमें एस्ट्रोनॉट्स और ग्राउंड टीम प्रैक्टिस करते हैं. सिमुलेशन में अंतरिक्ष में पेश आने वाली तमाम चुनौतियों से निपटना सिखाया जाता है. ISS ने X (पहले ट्विटर) ऑफिश‍ियल अकाउंट पर लिखा, 'यह ऑडियो गलती से एक सिमुलेशन से मिसराउट हो गया था, यह किसी असली इमरजेंसी से जुड़ा नहीं है.' पोस्ट में साफ किया गया कि 'इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर कोई इमरजेंसी सिचुएशन नहीं बनी है.'

There is no emergency situation going on aboard the International Space Station. At approximately 5:28 p.m. CDT, audio was aired on the NASA livestream from a simulation audio channel on the ground indicating a crew member was experiencing effects related to decompression…

