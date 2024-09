WATCH: पृथ्वी के ऊपर उल्कापिंड फटा, अंतरिक्ष से एस्ट्रोनॉट ने बनाया हैरान करने वाला वीडियो; आप भी देखिए

Science News: पृथ्‍वी के वायुमंडल में प्रवेश करने वाले अधिकतर उल्कापिंड जलकर भस्म हो जाते हैं. रात के समय में जब ऐसा होता है तो आसमान में तेज रोशनी नजर आती है. धरती से तो उल्कापिंडों के भस्म होने का नजारा कई बार देखा गया है, लेकिन अंतरिक्ष से ऐसी घटना कैसी दिखती है? NASA के एक एस्ट्रोनॉट ने दुनिया को उस नजारे से रूबरू कराया है. इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन (ISS) पर मौजूद एस्ट्रोनॉट मैथ्‍यू डॉमिनिक ने 2 सितंबर को धरती के ऊपर फटे उल्कापिंड का टाइम लैप्स वीडियो बनाया.

डॉमिनिक, ISS पर गए SpaceX Crew-8 मिशन के कमांडर हैं. वह असल में मिल्की वे (हमारी आकाशगंगा) के कोर का फोटो ले रहे थे, मगर उन्होंने एक चमकीले हरे रंग के आग के गोले को भी कैमरे में कैद किया जो सोमवार को फट गया. टाइम लैप्स में नजर आ रहा यह धमाका एक उल्कापिंड के चलते हुआ जिसने पृथ्‍वी के वायुमंडल में प्रवेश किया था. डॉमिनिक ने X पर एक पोस्ट में यह वीडियो शेयर किया है. आप भी देखिए.

I showed this to a couple of friends yesterday to see what they thought. They both thought it was a meteor exploding in the atmosphere - a rather bright one called a bolide. Timelapse is slowed down to one frame per second for you to see it streaking and then exploding.

If you… pic.twitter.com/tn2KmWgnoE

— Matthew Dominick (@dominickmatthew) September 3, 2024