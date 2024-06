इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को 'बर्बाद' करने का प्लान, NASA ने एलन मस्क को दिया अरबों का ठेका

NASA contract SpaceX: नासा ने एलन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स को एक ऐसा साधन बनाने के लिए कहा है, जिससे अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन (International Space Station) को धरती पर लाया जा सके. इसके लिए बकायदा 843 मिलियन डॉलर का ठेका भी दिया गया है. एलन मस्क की स्पेसएक्स को 'यूएस डिऑर्बिट व्हीकल' विकसित करने और वितरित करने के लिए चुना गया है जो अंतरिक्ष स्टेशन को डिऑर्बिट करने की क्षमता प्रदान करेगा.

जानें पूरा मामला

नासा का इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन 2030 तक काम करना बंद कर देगा. इसके बाद इसे यूएस डीऑर्बिट वीइकल के जरिए पृथ्वी पर प्रशांत महासागर में क्रैश करने के लिए वापस लाया जाएगा. ऐसे में यूएस डीऑर्बिट वीइकल को बनाने का काम एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स को दिया गया है. नासा से मिली जानकारी के मुताबिक डीऑर्बिट वीइकल आईएसएस को खींचते हुए धरती पर लाएगा.

843 मिलियन डॉलर का ठेका

नासा ने स्पेस एक्स को 843 मिलियन डॉलर का ठेका दिया गया है. ISS में अमेरिका, जापान, यूरोप, रूस और कनाडा का संयुक्त प्रयास है. नासा के केन बोवर्सॉक्स ने एक बयान में कहा, “इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए अमेरिकी डिऑर्बिट वाहन का चयन करने से नासा और उसके अंतर्राष्ट्रीय साझेदारों को स्टेशन के संचालन के अंत में पृथ्वी की निचली कक्षा में सुरक्षित और जिम्मेदार तरीके से पहुंचने में मदद मिलेगी.

नासा का ये ट्वीट देखिए;-

We have selected @SpaceX to develop and deliver the U.S. Deorbit Vehicle and prepare for a safe and responsible deorbit of the @Space_Station after the end of its operational life in 2030. Learn more: https://t.co/ogAhEazBpt pic.twitter.com/5pyBPfobkp

— NASA (@NASA) June 26, 2024