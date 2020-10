NASA को चांद पर कई जगहों पर मिला पानी, भविष्य में आ सकता है हमारे काम

नई दिल्ली: अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा (NASA) नित नई खोज कर लोगों को चकित करने का मौका नहीं छोड़ती है. हाल ही में नासा ने चांद पर अधिकतर मात्रा में पानी की खोज की है. नासा के वैज्ञानिकों ने 26 अक्टूबर को इस बात की पुष्टि की है कि चांद की सतह पर पहले के अनुमान के मुकाबले अधिक मात्रा में पानी मौजूद है. वैज्ञानिकों ने बताया कि चांद पर जहां पानी मौजूद है, वहां सूरज की रोशनी सीधे पहुंचती है. आने वाले समय में यह पानी इंसानों के काम आ सकता है. इस पानी का इस्तेमाल पीने और रॉकेट ईंधन के उत्पादन के लिए भी किया जा सकेगा.

बर्फ के रूप में पानी होने की संभावना

पहले हुए शोध में चांद पर लाखों टन बर्फ के संकेत मिल चुके हैं जो कि इसके ध्रुवीय क्षेत्रों में स्थायी रूप से मौजूद है. नेचर एस्ट्रोनॉमी (Nature Astronomy) में पब्लिश नए अध्ययनों के मुताबिक, चांद पर पानी की मौजूदगी के स्तर को कहीं अधिक ऊपर पाया गया है. यूनिवर्सिटी ऑफ कोलाराडो के वैज्ञानिकों की टीम के सदस्य पॉल हाइन के मुताबिक, चांद पर 40 हजार वर्ग किलोमीटर से ज्यादा क्षेत्र में बर्फ के रूप में पानी होने की संभावना है.

ICYMI... using our @SOFIATelescope, we found water on the Moon's sunlit surface for the first time. Scientists think the water could be stored inside glass beadlike structures within the soil that can be smaller than the tip of a pencil. A recap: https://t.co/lCDDp7pbcl pic.twitter.com/d3CRe96LDm

— NASA (@NASA) October 26, 2020