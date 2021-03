Mars Mission NASA 2021: पर्सीवरेंस रोवर के पेट से निकला 'Ingenuity मार्स हेलिकॉप्टर', उड़ान भरने को है तैयार

नई दिल्ली: अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा (NASA) के मंगल ग्रह पर भेजे गए पर्सीवरेंस रोवर (NASA Perseverance rover) ने अपने पेट के नीचे लगा कवर हटा दिया है. इसके साथ ही अब कंगारुओं की तरह उसके पेट में छिपा इंजीन्यूटी हेलिकॉप्टर (Ingenuity Mars Helicopter) साफ दिखने लगा है. इंजीन्यूटी ने लाल ग्रह की हवाओं में सांसे लेली है. अब यह देखा जाएगा कि मंगल ग्रह के वायुमंडल में रोटरक्राफ्ट टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जा सकता है या नहीं.

Getting ready for takeoff! Join the @NASAPersevere rover & Ingenuity #MarsHelicopter teams for a preview of the next steps before we attempt the first powered flight on another planet. Tune in:

इंजीन्यूटी हेलिकॉप्टर (Ingenuity Mars Helicopter) को पर्सीवरेंस रोवर ने अपने नीचे पहियों के ऊपर पेट में एक कवर के अंदर सहेज कर रखा था. 21 मार्च को यह कवर हटाया दिया गया. इसके बाद अप्रैल के पहले सप्ताह में इंजीन्यूटी हेलिकॉप्टर की उड़ान के लिए ट्रायल लेगा. NASA ने ट्विटर हैंडल पर लिखा था कि जल्द ही इस रोवर के पेट से उड़ने वाला पक्षी निकलेगा. यह नए रास्ते खोलेगा.

BREAKING: NASA is preparing to test the Ingenuity Mars helicopter pic.twitter.com/KUw3jBRfsE

NASA के वैज्ञानिकों ने कहा कि इसके पहले धरती के अलावा किसी भी दूसरे ग्रह पर रोटरक्राफ्ट या ड्रोन हेलिकॉप्टर नहीं भेजा गया है. यह पहली बार है जब इंजीन्यूटी हेलिकॉप्टर मंगल ग्रह पर उड़ान भरेगा. अगर यह उड़ान के समय सफलता हासिल करता है तो भविष्य में अन्य ग्रहों पर ऐसे ड्रोन या रोटरक्रॉफ्ट जैसे यान भेजा जा सकेगा.

NASA expects to attempt the first test flights of Mars helicopter Ingenuity no earlier than the first week of April, the agency says.

The helicopter was carried to the surface by @NASAPersevere, which landed last month. pic.twitter.com/nlyoapd4pK

— Michael Sheetz (@thesheetztweetz) March 17, 2021