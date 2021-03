नई दिल्ली: मंगल ग्रह (Mars) पर जीवन की खोज में उतरे अमेरिकी स्पेस एजेंसी (NASA) के Perseverance Rover ने लाल ग्रह पर अपने निशान छोड़ने शुरू कर दिए हैं. रोवर ने अपनी पहली ड्राइव 4 मार्च को की और इस दौरान वह 6.5 मीटर तक चला. यह ड्राइव रोवर का पहला मोबिलिटी टेस्ट (Mobility Test) था. टीम के सदस्य रोवर के हर सिस्टम-सब सिस्टम और इंस्ट्रुमेंट को लगातार चेक कर रहे हैं और कैलिबरेट भी कर रहे हैं.

गौरतलब है कि जब रोवर वैज्ञानिक एक्सपेरिमेंट करने लगेगा तो वह 200 मीटर तक चलेगा. मंगल के सबसे खतरनाक क्षेत्र Jezero Crater में उतरा रोवर यहां प्राचीन जीवन के प्रमाण खोजेगा. उम्मीद है कि मंगल पर अगर कभी जीवन रहा होगा तो यहां उसके निशान मिल सकते हैं. इस टेस्ट की तस्वीरें देखने में भी काफी रोचक हैं और मंगल पर इंसानी कदमों के निशान की कहानी सुना रही हैं.

अपनी पहली ट्रिप के दौरान रोवर करीब 33 मिनट तक चलता रहा. पहले वह 4 मीटर आगे गया फिर बाईं ओर मुड़ा और फिर 2.5 मीटर गया. NASA की जेट प्रोपल्शन लैब के रोवर मोबिलिटी टेस्ट बेड इंजीनियरअनायस जरीफियान (Rover Mobility Test Bed Engineer Anais Zarifian) ने कहा कि ये मार्स पर टायर चलाने और रोवर को घुमाने का पहला मौका था. 6 पहियों के रोवर की ड्राइव खूब बढ़िया रही. इससे अब ड्राइव सिस्टम को लेकर वैज्ञानिकों को विश्वास पैदा हो गया है और अब ये रोवर अगले दो साल में विज्ञान जहां ले जाए, वहां जाने के लिए तैयार है.

I’m on the move! Just took my first test drive on Mars, covering about 16 feet (5 meters). You’re looking at the very beginning of my wheel tracks. Many more to make. pic.twitter.com/7tFIwWFfJ4

— NASA's Perseverance Mars Rover (@NASAPersevere) March 5, 2021