NASA Psyche Mission: हर शख्स को अरबपति बनाने वाले Asteroid की स्टडी को हरी झंडी, NASA भेजेगा यान

नई दिल्ली: नासा के स्पेसक्राफ्ट (Spacecraft) के साइंस और इंजीनियंरिंग सिस्ट्म (Science And Engineering System) तैयार हैं. इस मिशन को अब अमेरिका की सरकार (America Government) की तरफ से भी ग्रीन सिग्नल मिल गया है. आपको बता दें कि इस स्पेसक्राफ्ट की लॉन्चिंग अगस्त 2022 को होगी. नासा ने इस एस्टेरॉयड का नाम 16 साइकी (16 Psyche) रखा है. इस पूरे एस्टेरॉयड पर मौजूद लोहे की कुल कीमत करीब 10000 क्वॉड्रिलियन पाउंड है. यानी धरती पर मौजूद हर आदमी को करीब 10 हजार करोड़ रुपये मिल सकते हैं. गौरतलब है कि इसकी खोज करने वाले स्पेसक्राफ्ट का नाम भी साइकी (Psyche) ही रखा गया है. जानिए क्या है ये मिशन.

नासा का साइकी स्पेसक्राफ्ट (Psyche spacecraft), 226 किलोमीटर चौड़े इस एस्टेरॉयड का अध्ययन करेगा. स्पेसक्राफ्ट का डिजाइन स्टेज पूरा हो चुका है. इससे 10000 क्वॉड्रिलियन पाउंड (10,000,000,000,000,000,000 पाउंड) यानी धरती पर मौजूद हर आदमी को करीब 10 हजार करोड़ रुपए मिलेंगे. दरअसल, उस एस्टेरॉयड पर मौजूद पूरे लोहे की यह कीमत है. NASA के लोग फिलहाल साइकी मिशन की प्लानिंग, डिजाइनिंग और स्पेसक्राफ्ट को बनाने की तैयारी में जुटे हैं. इस स्पेसक्राफ्ट में सोलर-इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन सिस्टम (Solar-Electric Propulsion System) होगा, तीन साइंस इंस्ट्रूमेंट्स होंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स और पावर सब सिस्टम लगाया जाएगा. NASA के जेट प्रोपल्शन लेबोरेटरी (JPL) से इस स्पेसक्राफ्ट की गतिविधियों पर नजर रखी जाएगी.

एरिजोना स्टेट यूनिवर्सिटी (Arizona State University) की प्रोफेसर और साइकी मिशन की प्रिंसिपल इन्वेस्टीगेटर लिंडी एलकिंस टैनटन (Investigator Lindy Elkins Taunton) ने कहा कि एस्टेरॉयड 16 साइकी मंगल और बृहस्पति ग्रह (Mars and Jupiter) के बीच घूम रहे एस्टेरॉयड बेल्ट में है. हमें इस मिशन को पूरा करने की अनुमति मिल चुकी है और हम पुर रूप से तैयार हैं. स्पेसक्राफ्ट की एसेंबलिंग (Assembly of spacecraft) अलग हो रही है और यह डिसाइड किया जा रहा है कि किस रॉकेट का उपयोग किया जाए.

The #MissionToPsyche, which will explore a metal-rich asteroid, is one step closer to launch . The project got the green light for its next phase, during which the team will receive the science instruments & start testing & assembling the spacecraft. https://t.co/OBIAFCX5FH pic.twitter.com/44ZGDgYPe1

— NASA JPL (@NASAJPL) February 3, 2021