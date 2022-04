Largest Comet towards Earth: तेज गति से पृथ्वी की ओर बढ़ रहा सबसे बड़ा धूमकेतु

Largest Comet ever seen by NASA: 'अब तक देखे गए सबसे बड़े धूमकेतु' के बारे में नासा ने आश्चर्यजनक खुलासा किया है. यह 22,000mph की स्पीड से पृथ्वी की ओर बढ़ रहा है.