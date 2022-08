वैज्ञानिकों ने की नए ग्रह की खोज, NASA ने ट्वीट कर दी 'सुपर अर्थ' की जानकारी

Scientist Found Super Earth: पृथ्वी जैसे ग्रह की खोज के बीच खगोलविदों की एक नए ग्रह की खोज की है. खगोलविदों (Astronomers) ने अपने लाल बौने तारे (Red Drawf Star) के क्षेत्र में एक सुपर-अर्थ को खोजा है. इस ग्रह पर एकमात्र समस्या यह है कि यह ग्रह अपने रहने योग्य क्षेत्र से अंदर और बाहर घूमता रहता है. हालांकि, यह अभी भी अपनी सतह पर पानी बनाए रखने की उम्मीद करता है और भविष्य के अवलोकन के लिए एक महत्वपूर्ण लक्ष्य हो सकता है क्योंकि जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप विज्ञान संचालन शुरू करता है.

पृथ्वी के द्रव्यमान का लगभग चार गुना है सुपर अर्थ

Discovery Alert!

A recently discovered exoplanet skims in and out of its star's habitable zone. It's 37 light-years from Earth and about four times our planet's mass, making Ross 508b a super-Earth. A year there, one orbit, takes just 10.8 days! https://t.co/qmEDhIuS3A pic.twitter.com/MW7Cap45If

— NASA Exoplanets (@NASAExoplanets) August 3, 2022