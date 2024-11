हर पल सूर्य से निकलता है लाखों टन तबाही का सामान, उससे धरती को बचाने वाले 'बॉडीगार्ड' के बारे में जानते हैं आप?

Science News in Hindi: पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र हमारे ग्रह के कोर में पैदा होता है और अंतरिक्ष में फैल जाता है. इससे जो क्षेत्र बनता है उसे मैग्नेटोस्फीयर कहते हैं. अगर यह चुंबकीय क्षेत्र न होता तो पृथ्वी पर हम जैसा जीवन पाते हैं, वह भी नहीं होता. यह चुंबकीय क्षेत्र ही हमारी धरती को सूर्य से लगातार निकलने वाले घातक कणों से बचाता है. इन कणों को समग्र रूप से सौर हवाएं कहा जाता है. अगर चुंबकीय क्षेत्र न हो तो किसी ग्रह का क्या हाल होता है, उसके लिए मंगल पर नजर डाल सकते हैं.

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर चुंबकीय क्षेत्र का महत्व समझाता एक वीडियो शेयर किया गया है. यह अमेरिकी स्पेस एजेंसी NASA का एक सिमुलेशन वीडियो है जो दिखाता है कि कैसे पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र ग्रह को घातक सूर्य कणों से बचाता है. अनुमान के मुताबिक, हर सेकंड, 15 लाख टन सौर पदार्थ सूर्य से बाहर निकलता है. ये कण हजारों मील प्रति सेकंड की रफ्तार से धरती की ओर बढ़ रहे होते हैं.

Did you know?

The Earth's magnetic field deflects a huge amount of solar material.

Each second, 1.5 million tons of solar material shoot off of the Sun, traveling at hundreds of miles per second.

[NASA]pic.twitter.com/SgdjH9dlgI

— Massimo (@Rainmaker1973) November 3, 2024