मंगल ग्रह पर शहर बसाने की तैयारी, 10 लाख लोगों को भेजने का प्लान, जानें कैसे आप जा सकते हैं?

First Uncrewed Starships To Mars: एलन मस्क (elon musk) की कंपनी स्पेसएक्स (SpaceX) अगले दो वर्षों (two years) में मंगल (Mars) ग्रह पर अपने सबसे बड़े रॉकेट स्टारशिप (Starship) को भेजने की योजना बना रही है. कंपनी के सीईओ एलन मस्क ने इसका ऐलान किया है. एलन मस्क ने बताया कि यह बिना क्रू वाला मिशन होगा, जिसमें रॉकेट की मंगल ग्रह पर सुरक्षित लैंडिंग को परखा जाएगा.

अगले 20 वर्षों में मंगल पर शहर बसाने की तैयारी

मस्क ने कहा कि अगर बिना क्रू वाला यह मिशन सफल रहा तो अगले चार वर्षों में मानव मिशन को मंगल पर भेजा जाएगा. स्पेसएक्स चीफ ने कहा कि सफल मिशन के बाद मंगल मिशन में तेजी लाई जाएगी और सबकुछ सही रहा तो अगले 20 वर्षों में मंगल पर पूरा शहर बसाने की योजना बना रहे हैं. मस्क ने कई ग्रहों पर एक साथ मानवजीवन की संभावना की वकालत की और कहा कि हमें सिर्फ एक ग्रह के भरोसे नहीं रहना चाहिए.

अनक्रूड स्टारशिप मिशन

टेस्ला और स्पेसएक्स के सीईओ एलन मस्क ने रविवार को कहा कि मंगल ग्रह पर पहला अनक्रूड स्टारशिप मिशन दो साल में लॉन्च किया जाएगा. स्टारशिप दुनिया का सबसे शक्तिशाली रॉकेट है. इसका उपयोग इंसानों को चंद्रमा और फिर अंत में मंगल ग्रह पर भेजने के लिए किया जाएगा.

चार साल बाद क्रू की उड़ान

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर एक पोस्ट में टेक अरबपति ने कहा, "मंगल ग्रह पर पहला स्टारशिप दो साल में लॉन्च होगा. मंगल ग्रह पर लैंडिंग की विश्वसनीयता का परीक्षण करने के लिए इन्हें शामिल किया जाएगा. अगर लैंडिंग अच्छी रही, तो मंगल ग्रह पर पहले क्रू की उड़ान उड़ान चार साल में होगी." उन्होंने आगे कहा, "लगभग 20 वर्षों में एक शहर बनाने का लक्ष्य है, जो खुद की जरूरतों को पूरा करने में सक्षम होगा. आने वाले वर्षों में किसी ना किसी ग्रह पर मानव जीवन को शुरू करने की तैयारी भी होगी."

The first Starships to Mars will launch in 2 years when the next Earth-Mars transfer window opens.

These will be uncrewed to test the reliability of landing intact on Mars. If those landings go well, then the first crewed flights to Mars will be in 4 years.

Flight rate will… https://t.co/ZuiM00dpe9

— Elon Musk (@elonmusk) September 7, 2024