बिस्किट में क्यों होते हैं इतने छेद? सिर्फ डिजाइन नहीं, इसके पीछे छिपा है गहरा साइंस

Why so many holes are in biscuits: आज भी अधिकतर घरों में मेहमानों का स्वागत चाय के साथ बिस्किट-नमकीन से होता है. आपने भी मीठे और नमकीन बिस्किट खाए होंगे. पुराने प्रोडक्ट के इतर बाजार में अब ऐसे बिस्किट्स की भरमार है जिनके ऊपर छेद होते हैं. ये होल क्यों बनाए जाते हैं आइए इसकी वजह बताते हैं.