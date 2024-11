कलेजा चीर कर रख देगा इस मां का दर्द, 7 महीने के मासूम की झांसी अग्निकांड में...

Jhansi Medical College Fire: झांसी मेडिकल कॉलेज में बीती रात लगी आग में 10 मासूमों की मौत हो गई. मेडिकल कॉलेज के बच्चों के ICU में आग लगी थी. हादसे के वक्त NICU में 55 बच्चे थे, जिनमें से 37 बच्चों को सुरक्षित निकाल लिया गया. बताया जा रहा है कि बाहर वाले वार्ड से सभी बच्चों को बचा लिया गया, लेकिन जो बच्चे अंदर वाले वार्ड में थे, उनकी झुलसने से मौत हो गई. आग लगने की घटना के बाद अस्पताल के बाहर परिजनों की भीड़ जमा है और जान गंवाने वाले बच्चों के परिवारवालों का रो-रोकर बुरा हाल है. हादसे में अपने 7 महीने के बच्चे की जान गंवाने वाली एक मां ने अपना दर्द बयां किया है और बताया है कि आग लगने के बाद वो भी अपने बच्चे को बचाने के लिए दौड़े थे, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी.

कलेजा चीर कर रख देगा इस मां का दर्द

अपने 7 महीने के मासूम को गंवाने वाली संजना ने बताया कि जब उन्हें बताया गया कि उनके बच्चे की मौत हो गई है तो उनके पति ने जाकर बच्चे को देखा है, लेकिन वो अपने जिगर के टुकड़े को देखने की हिम्मत तक नहीं जुटा पा रही हैं. उन्होंने बताया, 'हमारा नवजात एक महीने से यहां भर्ती था. कल ऑपरेशन हुआ और उसके बाद बच्चे को यहां (NCIU) में भर्ती कराया . कल रात करीब 10 बजे आग लगी, हम बच्चे को निकालने के लिए दौड़े, लेकिन हमें रोक दिया गया. बाद में हम काफी देर तक बच्चे को ढूंढ़ने के बावजूद नहीं ढूंढ पाए. बाद में हमें बताया गया कि आग में हमारे बच्चे की जान चली गई. मेरे पति ने जाकर बच्चे को देखा.'

#WATCH | Jhansi Medical College tragedy | Kin of a newborn who died in the fire says, " Our newborn was admitted here for one month. Yesterday there was an operation and after that, the baby was admitted there (NCIU). Around 10 pm yesterday the fire broke out, we rushed to take… pic.twitter.com/ZvXfIYq4yn

