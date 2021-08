हरी रोशनी से भर गया Turkey का आसमान, देखें अद्भुत आकाशीय घटना का Video

तुर्की: आकाशीय घटनाएं (Celestial Event) अद्भुत होती हैं और कई बार यह हैरान भी कर देती हैं. हाल ही में तुर्की (Turkey) के आसमान में ऐसी ही एक घटना देखी गई. इसे स्‍थानीय निवासियों ने कैमरे में कैद कर लिया और इनके फोटो-वीडियो (Photo-Video) सोशल मीडिया पर वायरल (Viral) हो रहे हैं.

तुर्की के इजमिर में रात के समय आसमान में यह अद्भुत आकाशीय घटना दिखाई दी. तुर्की के सोशल मीडिया यूजर ने इसका वीडियो शेयर करते हुए इसे उल्‍का में विस्‍फोट करार दिया है. इस वीडियो में देख सकते हैं कि कुछ सेंकड्स के लिए आसमान हरी रोशनी से जगमगा गया. यूजर के मुताबिक एक उल्‍का (Meteor) जमीन की ओर बढ़ रही थी, फिर उसमें विस्‍फोट हो गया और कुछ सेकंड के लिए आसमान हरी रोशनी से भर गया. कुछ देर के लिए उल्‍का बादल के पीछे भी छिप जाती है.

इस पोस्‍ट के सामने आते ही यूजर्स ने कयास लगाने शुरू कर दिए हैं. एक यूजर एहसान इलाही ने लिखा, '#Izmir #Turkey के ऊपर हरे रंग का प्रकाश देखा गया. लेकिन यह उल्का नहीं है, बल्कि एक उपग्रह से ली गई एक छोटी/डेमो मिसाइल/बम की फोटो है.'

A green #meteor was seen over #Izmir #Turkey. This is not a meteor, just a tiny/demo missile/bomb shot from satellite . Notice the fire as meteor enters Earth's atmosphere, you will see same effects in next videos in this thread.

1/5 pic.twitter.com/m4S1vdQdAw

— Ehsan Elahi (@VerySmartEhsan) August 1, 2021